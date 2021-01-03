«أوبك» مستعدة لتعديل خطط زيادة الإنتاج

المصدر: لندن- رويترز

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» محمد باركيندو، اليوم، إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا على استعداد لتعديل خططهم لزيادة تدريجية في إنتاج النفط، بمقدار مليوني برميل يومياً في الأشهر المقبلة حسب ظروف السوق.

وتحدث باركيندو في اجتماع لخبراء «أوبك» وحلفائها، وهو تجمع يعرف باسم أوبك +، بحسب تصريحات نشرتها «أوبك». وستجتمع «أوبك +»، غداً الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج لشهر فبراير.

وقال باركيندو: إن «أوبك» تتوقع حالياً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 95.9 مليون برميل يومياً في 2021 أو بواقع 5.9 ملايين برميل يومياً عن 2020.

وجاءت أحدث توقعات «أوبك» في ديسمبر أقل من التوقعات السابقة، بزيادة 6.25 ملايين برميل في اليوم، بسبب استمرار آثار جائحة فيروس «كورونا».

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