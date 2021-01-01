5 % تراجع صادرات كوريا الجنوبية 2020

المصدر: سول - د ب أ

أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 5.4% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وسط تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وقد خفف هذا التراجع جزئياً وتيرة التعافي الأخير لصادرات الرقائق.

وسجلت صادرات كوريا الجنوبية 512.8 مليار دولار في العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 7.2 على أساس سنوي لتسجل 467.2 مليار دولار، لتحقق البلاد فائضاً تجاريّاً بقيمة 45.6 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وهذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي تسجل في كوريا الجنوبية فائضاً، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وفي شهر ديسمبر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 12.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 51.4 مليار دولار، وزادت الواردات بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 44.4 مليار دولار، لتسجل كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً شهرياً قيمته 6.9 مليار دولار.

وقد ارتفع الفائض الشهري فوق متوسط توقعات السوق بتحقيق زيادة نسبته 8.69 % على أساس سنوي.

وقد استمرت الصادرات الكورية في التباطؤ للشهر السادس في أغسطس، قبل أن تنتعش بنسبة 7.3% في سبتمبر، بسبب زيادة صادرات الرقائق الإلكترونية والسيارات.

وفي أكتوبر الماضي، تراجعت الصادرات بنسبة 3.8% بسبب قلة أيام العمل وعودة تفشي الفيروس. وفي الشهر التالي، ارتفعت الصادرات مرة أخرى بنسبة 4% على أساس سنوي، على خلفية المبيعات القوية للرقائق.

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