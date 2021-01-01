إنتاج الصين من الغاز يفوق النفط في 2025

المصدر: بكين - رويترز

توقع تشو تساي نينغ خبير التنقيب عن النفط والغاز لدى مؤسسة البترول الوطنية الصينية، أن يفوق إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إنتاج النفط الخام في 2025 تقريباً.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من المؤسسة، وهي أكبر منتج في الصين، تجاوز 130 مليار متر مكعب في 2020، بزيادة 11.6 مليار متر مكعب مقارنة بالعام السابق.

وأضافت إنه المرة الأولى، يفوق إنتاج الغاز الطبيعي الإنتاج المحلي للمؤسسة من النفط الخام على أساس المكافئ النفطي.

ويتوقع تشو، وهو عضو أيضاً في الأكاديمية الصينية للعلوم، أن يرتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي وأن يظل إنتاج النفط مستقراً وفقاً لما نقلته مؤسسة البترول الوطنية.

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