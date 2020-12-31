كوريا الجنوبية تبني أول مدينة «هولوغرام» في العالم

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أعلنت «دبل مي» الكورية الجنوبية اعتزامها بناء نسخة افتراضية من مدينة «بوييو» الأثرية التي تقع في شمال كوريا الجنوبية والتي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد وذلك باستخدام تقنية الإسقاط الضوئي (هولوغرام) والواقع المعزّز.

وبحسب تقارير إخبارية فإنه لتحقيق هذا الهدف ستقوم الشركة بتوفير منصتها لواقع الهولوغرام «توين وورلد» TwinWorld وأجهزة الواقع المعزّز الرأسية مثل «هولولينس2» و«إنريل» للطلاب وغيرهم من أفراد المجتمع في «بوييو» الذين سيقومون بدورهم بتصميم ومشاركة محتوياتهم من الواقع المختلط مثل النماذج ثلاثية الأبعاد والنصوص ومقاطع الفيديو والصوت مع مستخدمين آخرين، فميا بات يعرف بالواقع المعزز الاجتماعي.

وبالنسبة للذين لا يعيشون في كوريا الجنوبية ويرغبون في رؤية المدينة بأنفسهم، فستستخدم «دبل مي» تقنية المسح المكاني ثلاثي الأبعاد لتطوير نماذج بالحجم الطبيعي، أو «توائم رقمية» لمدينة «بوييو» ومحتوياتها الثلاثية الأبعاد. وبذلك سيتمكن المشاهدون بعد ذلك من «المشي» في المدينة عن بُعد والتي سيتم توفيرها عبر منصة «توين وورلد» منتصف العام المقبل.

وتعمل الشركة حالياً مع 12 شركة اتصالات كبرى مثل «بريتيش تيليكوم» و«دويتشه تيليكوم» و«فودافون» لتتجير (تسويق) التواجد الهولوجرافي الذي سيصبح ممكناً بفضل تقنية الجيل الخامس من خلال هذه الشراكات فيما تنوي «دبل مي» تنفيذ مشاريع مماثلة من «مدن الهولوغرام» في بلدان مختلفة العام المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز