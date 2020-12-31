«سوناطراك» تعتزم إنفاق 40 مليار دولار خلال 5 سنوات

المصدر: الجزائر - رويترز

قال توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، اليوم الخميس، إن الشركة تعتزم استثمار 40 مليار دولار، 51 % منها بالعملة المحلية الدينار، على مدار السنوات الخمس المقبلة في تطوير الحقول الحالية.

وقال حكار في رسالة للعاملين إن سوناطراك تتوقع أيضاً زيادة الإنتاج والمبيعات في 2021، إذ تستهدف بدء الإنتاج من حقول جديدة، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

وقال إن الإنفاق بالدينار يشمل مشروعات من المقرر ترسيتها على شركات وطنية ليتسنى للبلاد الحفاظ على قدر كبير من الأموال بالعملة الصعبة.

الجزائر العضو بأوبك تحت ضغط مالي بعد انخفاض إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل 60 % من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إجمالي المبيعات للخارج.

وأمرت الحكومة سوناطراك بخفض الإنفاق المزمع للعام الحالي بنسبة 50 % إلى 7 مليارات دولار بعد أن تسببت جائحة «كورونا» في انخفاض أسعار النفط العالمية.

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