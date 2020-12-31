أسعار الذهب تتجه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي في عقد

المصدر: رويترز

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، رغم ما يتعرض له المعدن الأصفر من ضغوط جراء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية 0,3% إلى 1886.94 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,1% إلى 1891,70 دولارا.

وتأثرت المعنويات سلبا إذ رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، اقتراعا سريعا على مشروع قانون لرفع قيمة إعانة للأمريكيين للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، قائلا إنه "ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ".

وتتجه الأسهم الآسيوية لاختتام العام عند مستويات قياسية مرتفعة، ويعلق المستثمرون آمالا على تعاف اقتصادي سريع في العام القادم، مما أدى إلى تراجع الدولار.

واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0,9% إلى 26,36 دولارا للأوقية، لكنها مرتفعة بأكثر من 47% منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.

وتراجع البلاتين 0,4% إلى 1061,38 دولارا للأوقية لكنه مرتفع 10,2% في 2020. وهبط البلاديوم 0,1% إلى 2361,22 دولارا للأوقية لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21,9%.

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