ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين بفعل احتمالات زيادة المساعدات المالية في حزمة التحفيز الأمريكية، لكن توزيع لقاحات للوقاية من كوفيد-19 حول العالم وزيادة الإقبال على المخاطرة قيدا مكاسب المعدن النفيس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.56 % إلى 1888.50 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.57 % إلى 1893.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.92 % إلى 26.42 دولار للأوقية، وربح البلاتين 1.4 % إلى 1064.00 دولاراً للأوقية بينما قفز البلاديوم 2.09 % إلى 2376.10 دولار للأوقية.
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