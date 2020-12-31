ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين بفعل احتمالات زيادة المساعدات المالية في حزمة التحفيز الأمريكية، لكن توزيع لقاحات للوقاية من كوفيد-19 حول العالم وزيادة الإقبال على المخاطرة قيدا مكاسب المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.56 % إلى 1888.50 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.57 % إلى 1893.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.92 % إلى 26.42 دولار للأوقية، وربح البلاتين 1.4 % إلى 1064.00 دولاراً للأوقية بينما قفز البلاديوم 2.09 % إلى 2376.10 دولار للأوقية.

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