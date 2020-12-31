«بتكوين» تقفز عند 28.6 ألف دولار

المصدر: (لندن – رويترز)

سجل سعر عملة بتكوين الرقمية، أمس، مستوى قياسياً عند 28599.99 دولاراً، لتصل بمكاسبها هذا العام إلى ما يزيد على 295 %. وارتفعت أكثر العملات المشفرة انتشاراً في العالم خلال التعاملات 3.5 % إلى 28349 دولاراً.

ومنذ كسرت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 الجاري زادت تقريباً بواقع النصف. كما ارتفع سعر «الإيثيروم» 0.6% عند 727.9 دولاراً، فيما تراجعت «الريبل» بنحو 1.5% إلى 21 سنتاً، لتصل خسائرها هذا الشهر إلى حوالي 70%.

وقررت منصة التداول «كوين بيس» أمس وقف تداول رابع أكبر العملات المشفرة «الريبل» نهائياً اعتباراً من منتصف يناير المقبل، بعدما واجهت «ريبل لابس» اتهامات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتضليل المستثمرين في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

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