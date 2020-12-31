101 % «التزام أوبك+» بتخفيضات الإنتاج

المصدر: لندن - رويترز

قال مصدران في مجموعة أوبك+ لرويترز أمس، إن التزام المجموعة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بلغ 101 % في نوفمبر الماضي. وقال أحد المصدرين إن التزام الدول الأعضاء في أوبك بلغ 104% فيما بلغت نسبة التزام الدول المنتجة غير العضوة في أوبك ومنها روسيا 95 %.

وارتفعت أسعار النفط بدعم من تراجع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التوقعات إلى تراجعها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم فبراير بنحو 0.5% إلى 51.21 دولاراً كما صعدت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم فبراير 0.3% إلى 48.13 دولاراً. وبحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة 4.78 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي 25 ديسمبر.

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