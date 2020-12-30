آمال زيادة الطلب تصعد بالنفط

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة بدعم تحرك الولايات المتحدة، نحو زيادة حجم مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة، والتي قد تزيد الطلب على الوقود، وتحفز النمو الاقتصادي. وارتفع خام برنت 72 سنتاً، بما يعادل 1.4 %، إلى 51.58 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، 67 سنتاً، أو 1.4 %، إلى 48.29 دولاراً للبرميل.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا للوساطة المالية: يبدو أن النفط مدعوم بإقرار قانون التحفيز الأمريكي، والتمويل الحكومي الشامل. ويترقب السوق اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، في الرابع من يناير المقبل.

وتعمل «أوبك+» على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في يناير.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه يتوقع طلباً إضافياً على النفط بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً العام القادم.

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