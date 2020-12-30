نزول الدولار يزيد بريق الذهب

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1877.66 دولاراً للأوقية. وكان المعدن قد صعد 1.3 % الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار. ولم يطرأ تغير على عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسجل 1880.90 دولاراً.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطاً ضد التضخم 23 % هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة. وقال هيتيش جين كبير المحللين لدى يس سكيوريتيز بمومباي، إن مسألة التعافي الاقتصادي العام المقبل ستسيطر على الأسواق الأوسع نطاقاً، لكن السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية الفضفاضة ستبقيان على الأسعار قرب المستويات الحالية.

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