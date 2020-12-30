5 أسهم عالمية تستقطب مستثمري الإمارات 2020

المصدر: دبي - البيان

استحوذت أسهم 5 شركات تكنولوجية عالمية، على اهتمام المستثمرين الإماراتيين خلال 2020، مسجلة أعلى معدلات تداول بينهم خلال هذا العام الاستثنائي، حيث تصدرت «تسلا» القائمة.

وبحسب قائمة «ساكسو بنك» بشركات التكنولوجيا الأمريكية، التي سجّلت أسهمها أعلى معدلات تداول بين عملائه من المستثمرين الإماراتيين والعالميين هذا العام، احتلت شركة تسلا المتخصصة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، صدارة قائمة الشركات التي استقطبت اهتمام المستثمرين من الإمارات عبر الإنترنت، وتفوّقت على كل عمالقة التقنية العالميين، يتقدمهم آبل ونيو ومايكروسوفت وأمازون.

وأوضح البنك أن نتيجة عمليات الإغلاق الصارمة، ومنهجيات العمل من المنزل، التي تسببت بها أزمة (كوفيد 19)، انعكست إيجابياً على أسهم قطاع التقنية العالمية، ليقفز مؤشر ناسداك-100 بأكثر من 40 % في 2020، كما أن شركات السيارات الكهربائية، سجّلت أفضل أداء بين الشركات 2020، وحققت «تسلا» ارتفاعاً بنحو 646 %، في قيمتها السوقية، فيما نجحت شركة نيو (المعروفة باسم شركة تسلا الصينية)، في تحقيق نمو هائل نحو 1069 %.

وقال بيتر جارنري رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: «شهد هذا العام منافسة حادة بين أساليب العمل الواقعي والافتراضي، واستفادت شركات التكنولوجيا من الظروف التي فرضتها أزمة كوفيد 19، لتحقق نجاحات مذهلة، في حين عانت العديد من الشركات التي تقدم خدماتها على أرض الواقع، بما فيها شركات الطيران والنقل والترفيه والضيافة والسيارات، من ضغوطات غير مسبوقة، نتيجة لما فرضته هذه الأزمة من قيود وعمليات إغلاق».

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