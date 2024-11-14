آمنة الضحاك: الإمارات أثبتت ريادتها في قيادة العمل المناخي

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة أثبتت ريادتها في قيادة العمل المناخي والذي ظهر جلياً خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي والخروج بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي حظي باهتمام العالم.

وقالت معاليها، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية «باكو»، إن الإمارات تشارك في المؤتمر بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف إبراز جهود وقيم الدولة المرتبطة بشكل أصيل بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة والعمل المناخي على المستوى العالمي.

فعاليات

إلى ذلك، شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في عدد من الفعاليات الرئيسية على جدول أعمال مؤتمر الأطراف «COP29» المنعقد في أذربيجان.

تناولت هذه الفعاليات مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الزراعة والشباب والمياه، وسلطت معاليها الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون والشمول لتسريع مسار العمل المناخي خلال 2025 وحتى انعقاد مؤتمر الأطراف «COP30» في البرازيل.

وألقت معاليها الكلمة الافتتاحية خلال فعالية بعنوان «تحقيق العمل المناخي من خلال التحول في الزراعة وأنظمة الغذاء»، موضحة الدور القيادي العالمي الذي اتخذته دولة الإمارات في توظيف جهود تعزيز الزراعة وأنظمة الغذاء في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية.

ودعت معاليها الدول إلى المضي قدماً في التعاون، قائلة «بينما ننطلق في مؤتمر «COP29»، ونتطلع نحو «COP30»، من المهم أن نواصل الزخم الذي بدأ في مؤتمر «COP28» والتعاون على نطاق واسع، وينبغي أن نعمل بجد لتحديد أوجه التعاون بين الدول من حيث تحديات الغذاء واغتنام الفرص لتسريع التقدم.

نحن نجني بالفعل ثمار التعاون، وهناك مجال للمزيد من النجاحات». وانضمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إلى رئيس مؤتمر الأطراف «COP29» مختار باباييف، وممثلين دوليين آخرين إلى فعالية أخرى نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف «COP29»، لمناقشة دور المدن والمناطق في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وافتتحت معالي الضحاك فعالية خاصة بآلية التوسع في الابتكار الزراعي «AIM for Scale» تحت عنوان «الشراكة العالمية لتوسيع نطاق خدمات الطقس للمزارعين». وشاركت معالي الدكتورة الضحاك أيضاً في حدث رفيع المستوى بعنوان «التأثيرات السلبية لتغير المناخ على تدهور الأحواض المائية».