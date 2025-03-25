تحويل «التبت» إلى منطقة زراعية يحمي التنوع البيولوجي في آسيا

تقدم علماء صينيون مؤخراً، بدراسة شاملة جوهرها مقترح بتحويل هضبة التبت إلى منطقة زراعية جديدة مهمة، وذلك لغاية حفظ التنوع البيولوجي في آسيا والتغلب على تحديات تغير المناخ.

وأكدت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، أن العلماء أعربوا بهذا الاقتراح عن قلقهم إزاء تسارع تغير المناخ العالمي، الذي قد يؤثر سلباً على مناطق الزراعة التقليدية، مشيرين، طبقاً لما نشرته المواقع والوكالات المتنوعة، إلى أن التطور السريع وواسع النطاق للزراعة في المناطق المرتفعة في هضبة التبت، سيكون خير إجراء وقائي وعلاجي نوعي وفاعل في وجه الأخطار التي يحذر منها خبراء المركز الوطني للمناخ في بكين.

ومفادها أن التغيرات في المناخ العالمي، بما في ذلك اختفاء غابات الأمازون المطيرة، والاضطرابات في تيارات المحيطات، ربما تؤدي إلى زعزعة استقرار الإنتاج الزراعي العالمي في العقود المقبلة.

ووفقاً لرئيسة فريق مركز المناخ الوطني العالمة ما ليغوان، سيكون لتغير المناخ تأثيرات عميقة وواسعة النطاق على الأرض وسكانها. لذلك فإن لهضبة التبت أهمية كبيرة في حماية الأمن البيئي للصين وآسيا، إضافة إلى أنها منطقة مهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.