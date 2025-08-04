بعد 178 يوماً في الفضاء.. رائد ناسا يصدم العالم ويكشف الكذبة الكبرى

كشف رائد فضاء سابق في وكالة ناسا عن حقيقة مذهلة توصل إليها أثناء دورانه حول الأرض - والتي تكشف عن كذبة راسخة تشكل الحياة على كوكبنا، وهي أن الاقتصاد والربح والنمو هي أساس الحياة، لكنه أكد أن الأرض هي كائن حي وهي سبب الحياة وهي التي تستحق الاهتمام والحفاظ عليها.

فعندما نظر رائد الفضاء رونالد غاران من محطة ناسا للفضاء إلى الأرض من ارتفاع 250 ميلاً (402.34 كيلومتراً) ، لم يرَ قارات ومحيطات فحسب، بل رأى تناقضاً، رأى جمالاً وهشاشة، وتفكر في كذبة يعتقد أنها تسيطر على حياتنا وفق ديلي جالاكسي.

قال غاران: "من الفضاء، يتضح جلياً كيف تتعامل أنظمتنا البشرية مع أنظمة الأرض الحيوية على أنها مجرد فروع للاقتصاد العالمي"، بعد 178 يوماً في المدار عبر مهمتين، أثار ما أسماه غاران "لحظة الإلهام" نقاشاً متنامياً حول كيفية هيكلة مجتمعنا، ولماذا يجب تغيير ذلك.

شريان حياة أزرق رفيع يلتف حول كوكب هش

لم يأتِ اكتشاف غاران خلال حدثٍ دراماتيكي، بل جاء بهدوء، خلال ساعاتٍ طويلةٍ قضاها على متن محطة الفضاء الدولية ، يراقب دوران الكوكب. أكثر ما لفت انتباهه لم يكن المنظر فحسب، بل الغلاف الجوي الرقيق للأرض ، ذلك القوس الأزرق المتوهج الذي وصفه بأنه "شريان حياة لجميع الكائنات الحية". عواصف البرق، والشفق القطبي، وحتى حركة أنظمة الطقس، انكشفت تحته في سيمفونية بصرية - سيمفونيةٌ أكدت مدى ترابط كل شيء في الواقع.

يصعب إدراك هذا الجمال الهش من الأرض، لكن من الفضاء، يستحيل تجاهله. قال غاران لاحقًا في مقابلة مع مجلة "بيغ ثينك " : "ترى كيف يرتبط كل شيء، لكنك ترى أيضاً مدى انفصال أنظمتنا عن هذا الواقع"، لم تكن وجهة نظره تتعلق بتغير المناخ فحسب، بل باختلال التوازن على مستوى الحضارة.

من وجهة نظر غاران، لم تكن المشكلة تقنية أو علمية، بل فلسفية،فقد صمم البشر بنية عالمية يُهيمن فيها الاقتصاد على المجتمع والبيئة، بدلًا من خدمتهما، هذه، كما يقول، هي "الكذبة" التي تحكم الحياة الحديثة.

قال غاران بصراحة: " نحن نعيش كذبة ". الكذبة، كما يُصوّرها، هي فكرة أن النمو والربح يجب أن يُوجّها عملية صنع القرار، حتى لو أضرّ ذلك بأنظمة دعم الحياة على كوكب الأرض. وأوضح قائلًا: "الاقتصاد ليس الأساس، الأرض هي الأساس، بدونها، لا وجود للاقتصاد".

يعكس هذا النقد المخاوف المتزايدة التي أثارها علماء المناخ والاقتصاديون وباحثو السياسات.

حددت دراسة أجراها مركز ستوكهولم للمرونة عام2021 "الحدود الكوكبية" للنشاط البشري الآمن. في إطار هذه الدراسة، تم بالفعل تجاوز حدود متعددة - بما في ذلك سلامة المحيط الحيوي والتدفقات الجيوكيميائية الحيوية - ويعود ذلك إلى حد كبير إلى العوامل الاقتصادية، تتماشى رسالة غاران مع هذا: النموذج الحالي غير مستدام، ورواد الفضاء من بين القلائل الذين شهدوا ذلك من خارج النظام.

فيلم "شروق الأرض"

كثيرًا ما يشير غاران إلى صورة شروق الأرض الشهيرة التي التقطتها مركبة أبولو 8 عام 1968. وقد مثّلت تلك الصورة نقلة نوعية في حياة الملايين. فقد أظهرت كوكبنا ليس كخريطة، بل ككيان متكامل، ينجرف في الفراغ - جميلًا ووحيدًا. يقول غاران: "لقد جعلتنا ندرك أن الأرض نظام واحد، وموطن واحد".

بعد أكثر من نصف قرن، لا يزال رواد الفضاء يصفون تأثيرات عاطفية مماثلة. يُطلق عليها علماء النفس "تأثير النظرة الشاملة"، وهو تحول إدراكي يحدث أثناء رحلات الفضاء، ويُغير نظرة الناس إلى الأرض، يُعرب رواد الفضاء من مختلف البلدان عن شعورهم بالوحدة والضعف والمسؤولية العميقة بعد رؤية الأرض من المدار.

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