تعادل مثير بين بني ياس والبطائح في مباراة «الدقائق المجنونة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير – سيف الكعبي

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تعادل بني ياس والبطائح 3-3، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب الشامخة، في مباراة شهدت إثارة في لحظاتها الأخيرة، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 23 نقطة ويظل في المركز العاشر، بينما وصل «الراقي» إلى النقطة 27 في المركز التاسع.

أحرز أهداف بني ياس سيفيري (57) ويوسف نياكاتي (هدفان) (62 و93)، وسجل للبطائح أناتولي (15) وباولينهو (35) ومحمد راشد (95).

تقاسم الفريقان شوطي اللقاء، إذ تفوق البطائح في الشوط الأول ونجح في تسجيل هدفين عن طريق الكاميروني أناتولي الذي افتتح الأهداف من هجمة مرتدة سريعة، والبرازيلي باولينهو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة من سهيل النوبي للمالي سيكو بابا.

وانتفض بني ياس في الشوط الثاني مستغلاً التراجع في مستوى البطائح الذي بدا التراخي على لاعبيه، إذ تمكن الألباني تاولانت سيفيري من تقليص الفارق بعدما حول ركنية سواريز برأسه في مرمى «الراقي».

وأدرك يوسف نياكاتي التعادل لأصحاب الأرض بعدما استغل خطأ دفاعياً لينفرد بالمرمى ويسدد على يمين الحارس.

وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع إثارة كبيرة حين نجح نياكاتي في خطف الهدف الثالث لبني ياس في الدقيقة 93، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن السماوي في طريقه لخطف نقاط المباراة، فإن البديل محمد راشد أعاد البطائح في النتيجة وأحرز هدف التعادل الثالث في الدقيقة 95.

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