(فيديو) احتجاجات بالدببة والثيران أمام بورصة فرانكفورت

المصدر: البيان الالكتروني

تجمع السبت حوالي 100 متظاهر مسالم خارج بورصة فرانكفورت في ألمانيا للمطالبة بنظام مالي مستقر و"مفيد للبشر والطبيعة"، بعد عشر سنوات من انهيار بنك ليمان براذرز مخلفا أكبر انهيار مالي.

وجلب النشطاء من جماعة مناهضة للعولمة Attac حسب "يورو نيوز" اثنين من تماثيل الثور والدب بالحجم الطبيعي أمام بورصة فرانكفورت، وتم رشقهما بالطلاء ورفعوا لافتات كتب عليها "مسرح الجريمة" و"إنقاذ الكوكب وليس البنوك" وكذلك "التعليم حق أساسي ليس العائد الرأسمالي".

يذكر أن شركة ليمان براذرز هولدينغز كانت قد تقدمت بطلب للحصول على حماية من الإفلاس في 15 سبتمبر 2008 بعد أن حاولت تمويل الكثير من الأصول الخطرة برأس مال قليل جداً، لتصبح أكبر إفلاس أميركي وأكبر ضحايا أزمة الائتمان العالمية، وفي في غضون أربعة أيام، اختارت حكومة الولايات المتحدة ألا تنقذ البنك، مما زاد من الفوضى المنتشرة في الأسواق التي جعلت النظام المالي على ركبتيه ودفع الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق.