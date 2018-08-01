بالفيديو.. سطو مسلح على بنك في تونس

المصدر: البيان الالكتروني

اقتحمت يوم الأربعاء مجموعة مسلحة فرعا لبنك "الأمان" بمدينة القصرين شمال غرب تونس، وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي بعد تهديد الموظفين، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق.

وقالت مصادر أمنية إن السطو المسلح على بنك في محافظة القصرين التونسية الواقعة على الحدود مع الجزائر، عمل إرهابي.

وقالت وسائل الإعلام التونسية نقلا عن مصادر أمنية، إن 11 مسلحا يشتبه بأنهم إرهابيون كانوا وراء عملية السطو المسلح على فرع بنك الأمان بالقصرين.

وأوضحت أن 7 مسلحين حجزوا مواطنا كرهينة في حين قام البقية وعددهم 4 مسلحين بعملية السطو المسلح، مشيرة إلى أنه جار البحث عنهم باستخدام طائرة مروحية.

وأشارت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن المسلحين استولوا على سيارة أحد المواطنين بسفح جبل السلوم قبل أن يعمد أربعة منهم إلى ركوبها واقتحام الفرع البنكي باستعمال 3 أسلحة من نوع كلاشنيكوف، فيما ظلت بقية العناصر برفقة صاحب السيارة المستولى عليها.

وأضافت المصادر أن العناصر الأربعة التحقت إثر عملية السطو ببقية المسلحين ولاذوا جميعهم بالفرار تاركين السيارة وصاحبها بالمكان.

إلى ذلك، ذكر "بنك الأمان" مساء الأربعاء، أن المبلغ المسروق من فرعه في القصرين يبلغ 90 ألف دينار (33 ألف دولار تقريبا).

وأكد البنك في بيان له أنه لم يتضرر أحد من موظفي الفرع أو من عملائه.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق عملية السطو المسلح، ويُبيّن الفيديو أنهم كانوا مكشوفي الوجوه.

وحسب شريط الفيديو فإن 4 مسلحين تولوا الدخول إلى الفرع البنكي وأجبروا الموظفين على تمكينهم من الأموال الموجودة تحت تهديد السلاح.

وعلى الأرجح - "حسب روسيا اليوم" - أن يكون الفيديو المتداول من كاميرات المراقبة الموجودة بمقر البنك.