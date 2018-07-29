امرأة تسببت في إلغاء 200 رحلة من مطار ميونيخ

المصدر: البيان الالكتروني

حددت الشرطة الألمانية هوية امرأة سببت، مندون قصد منها، اضطرابا أمنيا كبيرا في مطار مدينة ميونيخ الدولي.

وقالت متحدثة باسم السلطات المحلية إن المحطة رقم 2 من المطار أغلقت منذ الساعة 06:45 (بالتوقيت المحلي)، أمس السبت، بعد تلقي الشرطة معلومات عن تسلل امرأة مجهولة إلى المنطقة الآمنة.

واستغرقت أعمال البحث عنها والتأكد من عدم وجود أجسام خطرة بالمكان حوالي خمس ساعات، وفي نهاية المطاف تم رفع حالة الإنذار عن المطار، لكن الحادث أسفر عن إلغاء ما لا يقل عن 200 رحلة جوية وتوقيف حوالي 60 شخصا، حسب "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة للصحفيين إن أجهزة الأمن تعرف من هي هذه المرأة ومن أين وصلت، مشيرة إلى أنها مرت بشاشة المسح الإلكتروني ومضت في طريقها قبل أن يتم فحص أمتعتها، ثم عادت كي تأخذها، لكنها على ما يبدو، ولسبب لم يتم تحديده بعد، تسللت إلى المنطقة التي لا يسمح لأحد بالدخول إليها.

وأضافت الشرطة أن المرأة لم يتم توقيفها وهي في سن الأربعين من عمرها، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويتها بواسطة كاميرا مراقبة، ولا يزال حجم العقوبة التي تواجهها بسبب خرقها قواعد عمل المطار غير معروف بعد.