«لامبورغيني»: تسارع نمو سوق السيارات الفاخرة في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد راكان تركي، الرئيس التنفيذي لشركة «لامبورغيني» أبوظبي ودبي، أن سوق السيارات الفاخرة في الإمارات يشهد نمواً سريعاً في هذه الآونة، وذلك نتيجة لوجود عدد كبير من عشاق السيارات الفارهة والنادرة في الدولة، متوقعاً استمرار هذا النمو السريع خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع التحول نحو السيارات الكهربائية الذي تواكبه شركة «لامبورغيني».

وأضاف لـ«البيان»: كما هو معلوم فإن سوق الإمارات يتجه بشكل متزايد نحو تبني التقنيات الصديقة للبيئة، وقد لاقى طرح «ريفويلتو»، أول سيارة رياضية خارقة كهربائية من لامبورغيني، حماساً كبيراً في دولة الإمارات، حيث أبدى العملاء إعجابهم بمجموعة نقل الحركة الرائعة للسيارة، والتكامل السلس لمحركها V12 الشهير، والمزوّد بثلاثة محركات كهربائية، توفّر قوة 1015 حصاناً.

وتابع: كانت «ريفويلتو» أول سيارة رياضية هجينة فائقة الأداء من «لامبورغيني»، ومؤخراً أطلقت العلامة التجارية كذلك سيارة الدفع الرباعي الهجينة «أوروس إس إي». وقد أظهر العملاء اهتماماً قوياً برؤية «لامبورغيني» بخصوص السيارات الكهربائية، وأبدوا إعجابهم بشكل كبير حيال المزج الفريد الذي تقدمّه سيارات لامبورغيني بين الأداء الفائق من جهة، والاعتبارات المرتبطة بالاستدامة من جهة أخرى.

وحول المبادرات التي تقوم بها «لامبورغيني» أبوظبي ودبي على الصعيد المحلي، قال: نحن ملتزمون بتقديم تجارب قيادة هادفة وشخصية. وتعكس مبادراتنا المجتمعية شغف العلامة التجارية بتعزيز الشراكات والصداقات المثمرة في مجتمع الإمارات.

وأضاف: من ضمن أبرز أنشطتنا العمل مع القيادة العامة لشرطة دبي التي أضافت سيارة «لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي» إلى أسطول دورياتها الفارهة. وتشتهر هذه السيارة بأدائها الفائق وتعدد استخداماتها. وينسجم ذلك مع تقاليد شرطة دبي المتمثلة في الاستفادة من المركبات عالية الأداء في تعزيز الأمن خلال الأحداث المهمة.

وتابع: قمنا كذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي في مسابقة تصميم جناح لامبورغيني، حيث تم منح الطلاب الفرصة لإطلاق العنان لمواهبهم ومهاراتهم من خلال عدسة لامبورغيني ومبادئ التصميم الخاصة بها لإنشاء عرض سيارة مبتكر. وأكد أن جوهر عملياتنا في دولة الإمارات يقوم على التركيز بقوة على صياغة تجربة استثنائية للعملاء خلال رحلة اقتناء الفرد للسيارة. لذلك فإن جميع منتجاتنا، إلى جانب استراتيجياتنا المبتكرة وطموحنا الثابت، موجهة دوماً نحو تلبية احتياجات عملائنا. وبالتالي نسعى جاهدين باستمرار لضمان تجربة مؤثرة تلبي توقعاتهم، بدءاً من عملية الطلب وتخصيص سيارتهم حتى إجراءات التسليم، إضافة إلى ذلك، نضمن كذلك أن تقدّم خدمات ما بعد البيع لدى شركتنا مستوى متميزاً يرفع من تجربة منتجاتنا ويزيد من رضا العملاء.

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