مدير «هنكل» الإقليمي لـ «البيان»: «دبي للسيليكون» بيئة مثالية للنمو والتوسع

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد أشرف العفيفي المدير الإقليمي لشركة هنكل التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة، أن الواحة تقدم خدمات نوعية ومتكاملة للشركات والمستثمرين وتوفر بيئة مثالية للنمو والتوسع لمختلف القطاعات، وهي تجسد رقي وتطور بيئة الأعمال في دبي والإمارات ككل.

وأشار أشرف العفيفي في حوار مع «البيان الاقتصادي» أنه إضافة إلى مقرها الإقليمي، تدير الشركة متعددة الجنسية مركزي ابتكار إقليميين في واحة دبي للسيليكون ومصنعاً في الإمارات لتقنيات المواد اللاصقة وأكاديمية للتدريب المهني لمصففي الشعر في دبي. وتالياً نص الحوار:

متى انطلقت عمليات هنكل في الإمارات والمنطقة؟ وما حجم عملياتها إقليمياً؟

تأسست شركة هنكل عام 1876، ويزخر سجلها بـ 145 عاماً من النجاحات، وصولاً إلى تحقيق مبيعات بقيمة 19.3 مليار يورو وأرباح تشغيلية قدرها 2.6 مليار يورو (معدلة للمكاسب والرسوم غير المتكررة وتكاليف إعادة الهيكلة) في 2020. والأسهم التفضيلية للشركة المتعددة الجنسية مدرجة في مؤشر بورصة داكس الألمانية.

وانطلق حضور هنكل في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 1963 من إسطنبول في تركيا. وهي تواصل مسيرة 58 عاماً من الحضور القوي في المنطقة التي تعد إحدى المناطق الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً بالنسبة لهنكل. ونعمل حالياً في 45 موقعاً في 18 دولة، ونصدّر إلى أكثر من 40 سوقاً.

وتأسست أعمال الشركة في دول الخليج عام 1998 لتنمو منذ ذلك الحين بسرعة وتوظف ما يفوق 1600 شخص يمثلون أكثر من 40 جنسية. ويشكلون قوة عاملة محلية موهوبة.

وفي 2010 اعتمدت هنكل مقرها في دبي الواقع في المبنى الرئيسي لواحة دبي للسيليكون، مركزاً إقليمياً لأعمالها، حيث تدير مركزي ابتكار إقليميين في واحة دبي للسيليكون ومصنعين في الرياض لمنتجات الغسيل والعناية المنزلية ومصنعاً في الإمارات لتقنيات المواد اللاصقة وأكاديمية ASK للتدريب المهني لمصففي الشعر في دبي.

وتغطي عمليات هنكل في المنطقة قطاعات أعمال ثلاثة: الغسيل والعناية المنزلية، مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وتقنيات المواد اللاصقة، بحجم مبيعات يزيد على 1.7 مليار يورو.

وتمتلك هنكل أعمالاً متنوعة ومتوازنة. وتحتل مراكز قيادية في وحدات أعمالها الثلاث، وذلك بفضل علاماتها التجارية الشهيرة وابتكاراتها وتقنياتها مثل لوكتايت وباتيكس وشوارزكوف وداك وبرسيل وفا.

وهنكل أيضاً تعد الشركة العالمية الرائدة في سوق المواد اللاصقة، وتتمتع بشهرة واسعة لدى جميع القطاعات الصناعية في جميع أنحاء العالم. وتركز الشركة على تلبية الاحتياجات الخاصة بالمنطقة. وتواصل هنكل في دول الخليج تقديم منتجات رائدة ترتبط بشكل وثيق بالمنطقة وتتناسب مع خيارات ومتطلبات المستهلك المحلي، وتشمل تلك المنتجات شامبو «برسيل» للعبايات و«برسيل وايت» للأثواب البيضاء ومطهر «داك» بالإضافة إلى «فا عود إليكسير» صابون ومزيل عرق و«غليس» الذي ينعش احتياجات الشعر المغطى.

ما أبرز مميزات العمل والاستثمار في واحة دبي للسيليكون بالنسبة للشركة؟

تتميز واحة دبي للسيليكون بأنها مجتمع حيوي وعملي متكامل سواء لشركة هنكل أو لغيرها من الشركات العالمية والمحلية. وهي تقدم مجموعة واسعة من المزايا للشركات العاملة داخلها وتوفر بيئة مثالية للنمو والتوسع إقليمياً وعالمياً. ويأتي موقعها الاستراتيجي في دبي في مقدمة هذه الميزات، بالإضافة إلى الأسلوب الفعّال والمباشر في التعامل مع الشركات وكفاءة خدمة العملاء، وهو ما نعتبره قيمة مضافة بالنسبة لنا ويعكس رقي وتطور بيئة ممارسة الأعمال التجارية في دبي والإمارات ككل.

كما يشكل الدعم المتكامل الذي تقدمه سلطة الواحة فيما يتعلق بكل المعاملات والخدمات الحكومية والتجارية عاملاً حيوياً في سهولة ممارسة الأعمال التشغيلية لكل شركاء الواحة وفي مقدمتهم شركة هنكل.

وفي ظل تركيز «دبي للسيليكون» منذ انطلاقتها على الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، تمثل هذه الميزة عاملاً إضافياً يرسخ ثقتنا بالواحة وبالشراكة المثمرة معها على المدى الطويل، وذلك في ظل ريادة هنكل عالمياً في مجال الاستدامة.

استدامة

ما أبرز مكونات الثقافة المؤسسية للشركة؟ وما مدى أهمية الاستدامة؟

توظف هنكل حوالي 53.000 شخص حول العالم يشكلون فريقاً متنوعاً جداً، توحده ثقافة مؤسسية قوية وغاية وقيم مشتركة. ونفتخر بفريقنا المكون من أكثر من 50 جنسية مختلفة. ونولي أهمية كبيرة لتنمية مهاراتهم ومسيرة تعلمهم. وفي عام 2020 وحده، أكمل فريقنا حول العالم 33.000 ساعة من التدريبات.

لقد أطلق مؤسس هنكل، فريتز هينكل، إرثاً من الرعاية لموظفيه، والمجتمع، والبيئة، واضعاً الاستدامة أولاً، وذلك قبل وقت طويل من ظهور هذا المفهوم. وتوفر هنكل في دول الخليج مجموعة واسعة من المبادرات والفرص الداخلية والخارجية. فمثلاً، عقدت الشركة شراكة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وتستضيف أنشطة عدة مثل معارض التوظيف الرقمية وبرامج التدريب الصيفية والندوات الحوارية الإلكترونية.

على الصعيد الداخلي، تولي الشركة الأولوية لبرامج التنمية الشخصية وبرامج التوجيه المهني وتطوير المهارات الرقمية ودورات مثل محاضرات وندوات عبر منصة لينكدإن التدريبية، وندوات اللياقة البدنية عبر المنصات الإلكترونية وجلسات تناول الغداء والتعلم، والندوات الإلكترونية حول الصحة النفسية.

وفي مجال الاستدامة، تحتل هنكل أعلى المراتب في مؤشرات وتصنيفات دولية عدة، فنحن ملتزمون بالريادة في الاستدامة. وتسهم منتجاتنا في تقليل الأثر البيئي من خلال السماح بدرجات حرارة منخفضة للغسيل أو تصميم عبواتها بذكاء لتقليل النفايات.

تأثيرات الجائحة

كيف أثرت الجائحة على قطاعات أعمالكم؟ وكيف تعاملتم مع هذه التأثيرات؟

تمحورت استراتيجيتنا منذ البداية حول 3 ركائز، هي: ضمان صحة وسلامة جميع الموظفين، الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتكيف معها لضمان استمرارية العمل، وأن نكون شريكاً مسؤولاً لعملائنا ومستهلكينا وموردينا والمجتمعات المحلية التي نعمل في نطاقها.

ونعتمد في هنكل على استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات والحوكمة. ويمكننا أن نتفق جميعاً على أن هذه الأزمة أثّرت بشكل ملموس على الأعمال التجارية. ومع ذلك، فهي سمحت لنا أيضاً بإعادة ابتكار جوانب معينة منها. ولكي تنجح شركة ما في ظروف السوق الحالية، عليها اغتنام الفرص والعمل على تحويل التحديات إلى فرص. لقد أعادت فرقنا ترتيب أولوياتنا فيما يتعلق بالمنتجات وعدلت خطط الإنتاج وأنماط البيع والتوزيع.

ونحن في زمن يغيّر فيه الناس عاداتهم الاستهلاكية. يحتاج العملاء الآن إلى المزيد من المرونة في تصميم المنتجات وفق احتياجاتهم ويحتاج الموظفون المزيد من الخبرة الرقمية. وقد أصبحت استراتيجيتنا للتحول الرقمي التي بدأ تنفيذها منذ أكثر من 5 سنوات، عاملاً تمكينياً قوياً خلال هذه الأوقات الصعبة.

وتقود الشركة السوق العالمي للمواد اللاصقة من خلال منتجات وتقنيات تدخل في 4 مجالات: السيارات والمعادن، التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية، الإلكترونيات والأعمال الصناعية، أعمال الحرفيين والبناء والأعمال المهنية. وتقدم هنكل منتجات وحلولاً رائدة من المواد اللاصقة العازلة والمانعة للتسرب وحلول معالجة الطلاءات والأسطح. وأثناء الجائحة لم نتوقف يوماً عن الإنتاج وتوفير المنتجات اللازمة للصناعات المختلفة.

كما تعتبر وحدة الغسيل والعناية المنزلية حجر الزاوية في قصة نجاح الشركة. وفي الأسواق الاستراتيجية، يتمتع قطاع أعمالنا المختص بالغسيل والعناية المنزلية بمكانة رائدة على نطاق عالمي. وفيما يتعلق بالإنتاج، أعادت الشركة التركيز على إنتاج المزيد من المطهرات، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات العامة والفئات المهنية في مكافحة فيروس كورونا وتعويض تأثيره الطويل الأمد.

مرحلة ما بعد الجائحة

ما أبرز ملامح قطاعات الأعمال في مرحلة ما بعد الجائحة؟

لا نعتقد أن هناك أي قطاع سيبقى كما هو من دون تغيير بعد هذه الأزمة العالمية. وسيتعين على نماذج المبيعات والتوزيع أن تتكيف مع التغيرات التي طرأت على سلوك واحتياجات المستهلكين. ويجب أن تتطور التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، وأن يتم تطوير وتنويع المنتجات المعروضة لتلبية المتطلبات الجديدة. كما يجب ضمان تحقيق الكفاءة في سلاسل التوريد لكي تستطيع التكيف مع أي أزمة أخرى في المستقبل.

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