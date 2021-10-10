المنصات الرقمية تستقطب شباب المستثمرين في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكد كريم فرّا، الشريك المؤسس في «أمانة كابيتال»، زيادة نسبة المستثمرين من الشباب في الإمارات على المنصات الإلكترونية خلال «كوفيد 19»، متوقعاً استمرارها بعد الجائحة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على زيادة خبرات جيل الألفية بالمنطقة حول كيفية التعامل السليم في الأسواق المالية من خلال اتباع نهج يتمحور حول التثقيف والوعي. وقدّر فرّا في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» أن يكتسب الاستثمار الإلكتروني المزيد من الزخم في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى زيادة نشاط «أمانة كابيتال» التجاري في الإمارات بنسبة تزيد على 100% في 2021 مقارنة بسابقه 2020.

وفيما يلي نص الحوار:

اتجاه سائد

ما آفاق وتوقعات نمو منصات التداول عبر الإنترنت في الإمارات؟

يشكل التحوّل نحو الاعتماد على الهواتف الذكية اتجاهاً سائداً عبر مختلف قطاعات الأعمال تقريباً، بما في ذلك قطاع الاستثمار. من هنا، نشجع الجميع على الاستفادة من هذا التوجه. وتظهر الأبحاث دخول المزيد والمزيد من المستثمرين الشباب على مستوى العالم إلى سوق الأوراق المالية خلال الجائحة. لذا نحن هنا لتلبية احتياجات أفراد جيل الألفية والأجيال الشابة في المنطقة، وزيادة خبراتهم في الأسواق المالية، من خلال اتباع نهج يتمحور حول التثقيف والوعي.

في الوقت نفسه، يمارس 100% من متعاملينا في الإمارات التداول عبر الإنترنت، سواء أكان ذلك باستخدام الهواتف الذكية، أم الأجهزة اللوحية، أم أجهزة الكمبيوتر. ومن بين قاعدة المتعاملين، يتداول 75% منهم عبر هواتفهم الذكية. لذلك. إذ ندرك أن الغالبية العظمى لا ترغب بأن تكون مقيدة بأي موقع، ويعد ذلك مؤشراً إيجابياً للنمو المستمر لخدمات التداول عبر الإنترنت.

واستقطبت تطبيقات الاستثمار ذات واجهات الاستخدام السهلة والخصائص والميزات والوظائف السلسة جيلاً جديداً بالكامل من المستثمرين، وخصوصاً جيل الشباب. ومع ازدياد سهولة استخدام هذه المنصات وتوسيع خدماتها وطرق استخدامها، فإنها ستكتسب المزيد من الزخم. وفي الحقيقة، ما كان في البداية مجرد اتجاه سائد، بات اليوم واقعاً على مستوى القطاع.

تحوّل رقمي

هل زاد الطلب على منصات التواصل خلال الجائحة؟

يشهد مجتمع التداول العالمي نمواً بوتيرة متسارعة مدفوعاً بالتغيّرات التي أحدثتها «كورونا» وزيادة التحوّل الرقمي عبر مختلف قطاعات الأعمال بما فيها قطاع التداول، والمنطقة مشمولة بهذه التحولات. لذا، نواصل التركيز على توسيع نطاق عملنا عبر حلول الأتمتة والتقنيات الحديثة لتلبية هذا الطلب المتزايد بشكل أفضل، إذ زاد نشاطنا التجاري في الإمارات بنسبة تزيد على 100% في 2021 مقارنة بسابقه 2020.

منصة شاملة

هل يمكنكم تزويدنا بلمحة تاريخية عن تأسيس «أمانة»؟

قبل شروعنا في تأسيس «أمانة»، كنا نعمل معاً لسنواتٍ عدة، ونتمتع بخلفية واسعة في التكنولوجيا والاستثمارات. كان لدينا قناعة مشتركة بالفرص التي تنطوي على السوق والناتجة عن التوجه المتزايد لاعتماد الابتكارات التقنية في مجال الخدمات المالية، وقد دفعنا شغفنا المشترك في هذه المجالات إلى تحقيق طموحنا في بناء منصة شاملة لكل متطلبات التداول الإقليمية.

وفي 2010، بدأت رحلة «أمانة» عندما أدركنا أن هناك حاجة متزايدة في السوق لوجود شركة وساطة مالية محلية المنشأ لتسهيل التداول عبر الإنترنت، تفهم كل الجوانب المتعلقة بالسوق وتستوعب مختلف متطلبات عملائها، عبر تقديم خدمات تداول عالية الجودة وتزويدهم بمعرفة لا مثيل لها من شأنها دعمهم عند التداول.

وبعد ذلك بوقت قصير، أصبحت «أمانة» رائدة المنطقة في التكنولوجيا المالية العالمية، من خلال التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتوفيرها خدمات استثنائية وتجارب متميّزة في السوق.

وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت التقنيات التمكينية ركيزة حيوية لمتعاملينا ولنا على حد سواء. واستطعنا بفضل الالتزام برؤيتنا منح المتداولين في سوق الشرق الأوسط القدرة على إيجاد حلول تداول متخصصة بكل سهولة وبنقرة زر واحدة فقط.

3 ركائز

ما الذي يميّز «أمانة» عن منافسيها؟

يشكل تقديم خدمات متميزة واستثنائية ضرورة حيوية للبقاء في طليعة المنافسة، ومن وجهة نظر «أمانة»، هناك 3 ركائز أساسية تدعم رؤيتنا وتساعدنا في رسم ملامح المستقبل لعملائنا وشركتنا. تستند الركيزة الأولى على مبدأ الشمولية الحقيقية، إذ نؤمن في «أمانة» أن لكل شخص الحق في الوصول إلى الأسواق المالية وتعزيز خبرته ودرايته بطرق تحسين الثروة، بغض النظر عن مستوى خبرته. لذلك، نسعى إلى جعل عملية التداول أكثر ملاءمة وإتاحة، وبظروفٍ مناسبة للجميع.

وتتمثل الركيزة الثانية في حرصنا المستمر على تعزيز خبرات ومعرفة متعاملينا بأسواق المال وطرق التداول، وهو ما يتماشى مع مبدأ الشمولية. وحتى لو لم يكن لدى الشخص أي خبرة في الاستثمار والتداول عبر الإنترنت، فإننا نساعده على اكتساب الخبرات والأدوات المطلوبة مجاناً، وذلك بما ينسجم مع مهمتنا المتمثلة في توفير المعرفة في التداول والاستثمار باحترافية وبطريقة بسيطة وسهلة.

أما الركيزة الثالثة، فتتمحور حول تركيزنا المستمر على توفير حلول آمنة ومتطورة ومتخصصة تجعل التداول أسرع وأكثر شفافية ومصممة بما يتناسب مع الاحتياجات المتنوعة لمتعاملينا.

وبصفتنا وسيطاً مالياً محلي المنشأ مع نهج «متخصص يتناسب مع المتطلبات المحلية»، يعمل فريق الدعم لدينا على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، على تقديم دعم متعدد اللغات، يوجّه متعاملينا في كل خطوة من خطوات رحلة التداول الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك، اتخذنا منذ البداية العديد من الخطوات المهمة لإنشاء قاعدة أعمال متطورة تستند إلى أحدث التقنيات والموارد التي من شأنها مواكبة أحدث اتجاهات القطاع بسرعة وسلاسة والاستجابة لاحتياجات عملائنا والتحولات المستمرة التي تشهدها الأسواق.

منتجات مالية عالمية

ما أنواع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها «أمانة» في الإمارات؟

تعتبر «أمانة» منصة متعددة الأصول، ما يعني إمكانية وصول المتعاملين لمجموعة متنوعة من المنتجات المالية العالمية بنقرة زر، كالعملات، والأسهم، والمؤشرات، ومنتجات الطاقة، والسلع وغيرها. ونسعى عبر تبني هذا النهج، لإعادة صياغة مفهوم الاستثمار التقليدي وتذليل العقبات التي تعترض طريق متعاملينا، بالحصول على المعرفة اللازمة والوصول السلس للأسواق المالية دون تكاليف.

ويمكن للمتعاملين الوصول بسهولة وثقة للأسواق المالية من أي مكان والحصول على الخبرات المحلية التي تناسب متطلباتهم وأسلوب التداول الخاص بهم، وما هو أكثر من ذلك، تزويدهم بالأدوات اللازمة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة وعلمية، مبنية على البيانات والتحليلات وأبحاث السوق.





استثمارات

ما أنواع الاستثمارات المتاحة للمتعاملين الذين يستخدمون منصة «أمانة» للتداول عبر الإنترنت؟

نعمل في «أمانة» على تلبية احتياجات جميع أنواع المتداولين والمستثمرين، ونعمل على زيادة خبراتهم ومعرفتهم – سواءً أولئك الذين يرغبون في التداول واستغلال الفرص الفعلية، أم أولئك الذين يبحثون عن المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل. وتشمل، العمل مع المستثمرين ذوي العقلية الاستثمارية طويلة الأجل، وتقديم الدعم للذين يتطلعون لتداول الفرص قصيرة الأجل.

حماية البيانات

ما مدى الأمان الذي توفره منصة تداول «أمانة» للمتعاملين؟

يشكل التأكد من توفير منصة التداول الخاصة بنا لأعلى مستويات الأمان والخصوصية في كل الأوقات، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ونعمل على ضمان هذا الأمر والمحافظة عليه باتباع نهج شامل يركز على المتعامل أولاً. وفيما يتعلق بأمن البيانات، قمنا بضخ استثمارات ضخمة للتأكد من قدرتنا على مواجهة أي تحديات وتوفير نسخ احتياطية متطورة للبيانات، واستعادتها بعد الحوادث. وقد تم تصميم حلولنا بشكل خاص للتأكد من توفير مستوى عالٍ من الحماية للبيانات، والمحافظة على ضغط البيانات وتشفيرها بين الخادم ومنصة التداول الخاصة بنا.

وفيما يتعلق بحماية التقنيات، نواصل الاستثمار في اعتماد أحدث البرمجيات التي تقدم حماية ليس فقط لخوادمنا، من التهديدات والهجمات الإلكترونية والوصول غير المصرح به، بل أيضاً لمتعاملينا. ويمكن للمتعاملين الشعور بالاطمئنان والتأكد من أن «أمانة» تعتبر واحدة من أكثر شركات الوساطة المالية المحلية تنظيماً، التي تدير عملياتها بما يتوافق مع لوائح السلامة الأكثر صرامة على مستوى القطاع.

خطوات سهلة

هل يمكنكم توضيح آلية شراء السلع والمؤشرات والأسهم والعملات باستخدام منصة «أمانة»؟

تعتبر عملية فتح حساب تداول مع «أمانة» أمراً بسيطاً ولا يحتاج سوى إلى خطوات سهلة ومعدودة، ليتمكن صاحب الحساب من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية والإقليمية من خلال عملية تسجيل وآلية تحقق سلسة. وبمجرد التحقق من الحسابات، يمكن للمتداولين والمستثمرين تمويل حساباتهم من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك البطاقات والتحويلات المصرفية وغيرها، ثم البدء رسمياً بالتداول والاستثمار في الأسواق المالية. ومع ذلك، فإننا نشجع المتعاملين دائماً على ممارسة التداول دون مخاطر من خلال حسابنا التجريبي مسبقاً.

خطة

تضم خطة عمليات "أمانة كابيتال" في دول التعاون العام المقبل، تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة والرائدة. وفي الوقت نفسه، تهدف الشركة إلى مواصلة توسيع نطاق أعمالنا، وخدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال تسخير مزايا الأتمتة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى توسيع حضور الشركة في السوق الإقليمية. وتتطلع الشركة إلى المساهمة في إعادة تشكيل الطرق التي يمكن للناس المشاركة من خلالها والوصول إلى الأسواق المالية.وبصفتها شركة وساطة مالية متعددة الأصول، تتابع "امانة" عن كثب اللوائح التنظيمية المتطورة باستمرار في المنطقة، والتي ستدعم جهودنا الهادفة لتوفير منتجات جديدة وتسهيل الوصول إلى أسواق مالية جديدة والاستثمار والتداول فيها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز