«البيان» تنفرد بأول حوار للرئيس التنفيذي الجديد لـ «دو»: تضاعف المرور بتطبيقات الفيديو والتعليم والعمل مرات عدة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد يوهان دينيليند، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أن قطاع الاتصالات في الدولة أثبت مرونة وقدرة كبيرة على مواكبة التطورات الخاصة بأزمة «كورونا». وقال في أول حوار له بعد توليه مهام منصبه رئيساً تنفيذياً جديداً لـ «دو»، اختص به «البيان»، إن الشركة تتمتع بركائز متينة ومرونة كافية لمواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وكشف عن أولويات «دو» خلال الفترة المقبلة، وقال: إنها ترتكز على توسيع محفظة الخدمات والحلول التي توفرها الشركة لمختلف شرائح عملائها، إلى جانب تقديم الدعم لحكومة الإمارات في مساعيها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحقيق رؤية الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يستند إلى الخدمات والحلول الذكية المصممة للارتقاء بجودة الحياة ودعم مجتمعات الأعمال، كما سنواصل العمل على تنفيذ استراتيجية الشركة فيما يتعلق بنشر شبكة الجيل الخامس لضمان وصول تغطيتها إلى جميع المناطق في الدولة.

وأضاف: إن التطبيقات الخاصة بمؤتمرات الفيديو تستحوذ الآن على النسبة الأكبر من حركة المرور في فترة الصباح، وذلك مع انتقال الناس للعمل من المنزل، كما لاحظنا أيضاً نمواً يصل إلى 500% في حركة المرور عبر بعض تطبيقات الفيديو، ونجحت شبكتنا في استيعاب هذا النمو. وأضاف أنه مع دخول مبادرة التعلم عن بُعد حيز التنفيذ، لاحظنا زيادة كبيرة بنسبة تصل 300% في حركة الإنترنت عبر تطبيقات ومنصات ووسائل العمل والتعلم عن بُعد، ونحن في تنسيق وثيق مع شركائنا من المؤسسات التعليمية لتوفير أفضل تجربة تعلم ممكنة عبر منصاتهم.

كما أننا عملنا منذ بداية الأزمة على توفير خدمات اتصال تتسم بالكفاءة والجودة دون انقطاع، سواء عبر الهاتف المتحرك أو في المنزل، وقد لاحظنا بعد فترة تعطيل المدارس زيادة بنسبة 19% في حركة المرور عبر الشبكة الثابتة.

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