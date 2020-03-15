رئيس مركز فض المنازعات لـ «البيان الاقتصادي»:

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن المركز حسم أكثر من 56000 دعوى إيجارية ما بين 2014 وحتى نهاية 2019 وبلغت قيمة عقود تلك المنازعات 103 مليارات درهم.

ويمضي المركز الذي رأى النور بمرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في سبتمبر 2013، في أداء مهامه وفق أسس معاصرة ترتقي بآليات التصدي لهذا النوع من العلاقات التعاقدية، عبر منظومة قضائية متخصصة تواكب التطور الذي تشهده الإمارة، حيث يجري حسم المنازعات الإيجارية بسرعة ودقة تضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به.

وأوضح موسى، في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أن المركز يتعامل برويّة وحكمة مع الدعاوى التي ترد إليه ويدرك طاقمه القضائي والإداري حجم التحديات الجسيمة الملقاة على عاتقه، مشيراً إلى أن جودة أداء قطاع الإيجارات في الإمارة وتنافسيتها على مستوى العالم تقتضي التعامل مع المرآة العاكسة لسوق التطوير، وهو سوق الإيجارات، بوصفه، مع سوق البيع، يشكلان الملامح النهائية لعملية التطوير، لذلك فإن المركز سعى ولا يزال يجتهد في ترصين البنية التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق الأطراف المعنية، وبما يضمن بلوغ التفوق والصدارة والمركز الأول على مستوى العالم.

كم عدد دعاوى المنازعات التي تعامل معها المركز منذ تأسيسه وحتى نهاية 2019؟

منذ الإعلان عن تأسيس المركز عام 2014، أصبح الجهة المعنية بتولي هذا النشاط في أراضي دبي، واستقبل في ذلك العام 7573 دعوى ابتدائية، وفي العام الذي يليه وصل عدد الدعاوى إلى 6752 دعوى زادت قيمة عقودها على 2.3 مليار درهم.

ومع اتساع حجم السوق في عام 2016، وصل عدد الدعاوى إلى 8240 دعوى وارتفعت قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات درهم. وسجل 2017 ما مقداره 9407 دعاوى بقيمة 9.1 مليارات درهم. أما إجمالي عدد القضايا في 2018 فقد وصل إلى 10749 دعوى بقيمة 27.5 مليار درهم، وقفزت في 2019 إلى 13284 دعوى لترتفع قيمتها إلى 58.16 مليار درهم.

مناطق

في أي المناطق تتركز المنازعات ولماذا؟

لا تتركز المنازعات في منطقة دون غيرها، ويكون ذلك محكوماً بتزايد النشاط في مختلف المناطق وطبيعة وتعدد الأنشطة التي يمارسها المستأجرون بين الأغراض السكنية والتجارية. ومن خلال بيانات المركز، نجد أن مجمع دبي للاستثمار الأول جاء أولاً، يليه كل من مناطق ورسان الأولى، ومحيصنة الثانية، وجبل علي الصناعية الأولى، والقوز الصناعية الثانية، ونايف، ومجمع دبي للاستثمار الثانية، وجبل علي، والقوز الثالثة، والمرقبات.

من الذي يرفع دعاوى أكثر ضد الآخر، المؤجر أم المستأجر؟

يسعى مركز فض المنازعات الإيجارية إلى الفصل في جميع النزاعات التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات، وكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، دعماً للتنمية المستدامة في الإمارة.

دور

ما الدور الذي لعبته إدارة التوفيق والصلح في توجيه المتنازعين نحو تسوية نزاعاتهم بدلاً من التوجه للمحاكم؟ وكم بلغت قيمة عقود المنازعات المعروضة؟

تقوم إدارة التوفيق والصلح بتشجيع المتنازعين على تسوية نزاعاتهم قبل الوصول إلى التحكيم، وتسجل نجاحاً لافتاً بهذا الخصوص، وتمكنت من تسوية 33% من 3017 نزاعاً في 2014، وارتفعت النسبة إلى 48% من 2067 نزاعاً بقيمة زادت على 75.7 مليون درهم في 2015.

وفي 2016 تمكنت الإدارة من تسوية 76% من 1276 نزاعاً بقيمة إجمالي وصلت إلى أكثر من 64.6 مليون درهم، ووصلت النسبة في 2018 إلى 67% من 1768 نزاعاً تجاوزت قيمة عقودها 176.6 مليون درهم. وتمكن المركز من تسوية 75% من النزاعات التي سجلت في 2019، والتي بلغ عددها 1902 نزاع بقيمة 120.1 مليون درهم.

كم عدد الكفاءات المهنية المحترفة في أساليب التسوية الودية؟

تعتمد إدارة التوفيق والصلح في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي على الكفاءات المهنية المحترفة التي يبلغ عددها 6 موظفين. وإلى جانب مؤهلاتهم المتخصصة، فقد اكتسب الفريق خبرات عالية، كما يحظون بالدعم من قبل خبراء وموظفي المركز ليقوموا بأداء مهامهم على النحو الأمثل.

رسوم

هل هناك خفض مُنتظر في رسوم تسجيل دعاوى العقود السكنية؟

لا يوجد خفض في قيمة الرسوم تسجيل دعاوى العقود السكنية، ولا تزال على حالها من دون تغيير بواقع 3.5% من قيمة العقود السكنية، حيث تعتبر النسبة معقولة للغاية، مقارنة بالمهام المطلوبة والمؤشرات التنافسية.

ما الجديد على صعيد تيسير التقاضي وسرعته ودقته؟

يحرص المركز على تحقيق هذه الأهداف من خلال آليات تطوير الأداء عاماً تلو الآخر، وتمكن من تحقيق نجاحات ملحوظة معها جميعاً. وفي الجانب المتعلق بتيسير التقاضي، يمكن تقييم ذلك من خلال مؤشر معدل القضايا التي تم معالجتها وحلها صلحاً، حيث بلغ 75% في عام 2019.

ويمكن الاستدلال على سرعة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الحكم من تاريخ الجلسة الأولى للجان الابتدائية، والتي وصلت إلى 11 يوماً في 2019. وتظهر دقة التقاضي من خلال مؤشر معدل الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية والمؤيدة من الدوائر الاستئنافية بنسبة وصلت إلى 92% في 2019.

الصحيفة الإيجارية

كيف تسهم «صحيفة الحالة الإيجارية» في تحقيق شفافية التعامل بين المؤجر والمستأجر؟

من أهم المزايا التي تتصف بها الصحيفة الإيجارية أنها تمكّن طرفي العلاقة من الاستعلام عن صحيفته بموافقة الطرف الآخر، وبذلك يكون المؤجر مطلعاً على مدى التزام المستأجر مع المؤجرين من عدمه، وبالمقابل يستطيع المستأجر الاطلاع على الطريقة التي يتعامل بها المؤجر مع المستأجرين، وما إذا كان قد تعرض لأحكام إيجارية في علاقاته مع المؤجرين السابقين.

هل يتوجب على طرفي العلاقة الإيجارية استخدامها؟

تعتبر خدمة الصحيفة الإيجارية اختيارية، وتم استحداثها من أجل إضفاء الشفافية على التعاملات بين المستأجر والمؤجر، وتعزيز العلاقات بين الطرفين، والتشجيع على الالتزام بينهما.

وتعتبر الصحيفة الإيجارية خدمة مضافة لتعزيز الثقة بين طرفي العلاقة، والتشجيع على الممارسات الملتزمة بالقوانين والتشريعات، ولا يمكن بطبيعة الحال جعلها إلزامية، لأنها تحتاج إلى تشريع خاص من قبل الجهات المعنية.

كيف يمكن الحصول على الخدمة وما آلية التثبت والتأكد من إبلاغ أحد الطرفين عن مخالفة الآخر؟

يمكن الحصول على الخدمة بطريقة سهلة، وتبدأ مع تنزيل تطبيق مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، ومن هناك يمكن الضغط على أيقونة «صحيفة الحالة الإيجارية»، لتظهر بعدها ثلاثة خيارات، وهي: الاستعلام عن المستأجر، والاستعلام عن المؤجر، والاستعلام عن حالة الطلب. وتتوافر الخدمة في التطبيق الذكي لمركز فض المنازعات الإيجارية، ومن خلال رقم الهوية.

هل يترتب على استخدام الخدمة أية رسوم، لا سيما وأن إدارة الصحيفة وتحديث بياناتها عملية ضخمة؟

تتوافر هذه الخدمة بالمجان، ولا تفرض أي رسوم على المتعاملين عند استخدامها، وتأتي ضمن سلسلة من الخدمات المجانية المتطورة التي توفرها قطاعات الدائرة من أجل إسعاد متعامليها، وتسهيل أعمالهم، وتوفير الوقت والجهد، خاصة وأن الكثير منها تتوافر على مدار الساعة، وفي أي وقت ومن أي مكان.

القاضي الذكي

ما آخر تحديثات تطبيق القاضي الذكي؟

يقدم التطبيق في الوقت الحالي العديد من الخدمات، ومنها الاستشارات القانونية المجانية، والحصول على مسودة حكم قضائي فوري استرشادي من دون اللجوء إلى ساحات التقاضي. ويمكن متابعة الدعوى والاستفادة من الأسئلة والأجوبة والتشريعات العقارية. ويتيح التطبيق التعرف على خدماتنا.

هل ثبت مساهمته في تقليص عدد المنازعات بنسبة 20% في مرحلته الأولى حسبما توقع المركز عند إطلاقه؟

لم يتم قياسه.