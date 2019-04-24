مجلس الشركات العالمية 2019

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة حصلت أخيراً على موافقة المجلس التنفيذي على آليات تنظيم وإدارة المجلس الاستشاري للشركات العالمية العاملة في دبي، وهو إحدى مبادرات الغرفة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاستثمارية المنظمة لبيئة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا المجلس سيرى النور قريباً خلال العام الجاري.

ولفت في حوار خاص لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن الغرفة ستستكمل مع نهاية العام الجاري عملية التحول الذكي بنسبة 100 % في جميع الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال.

ونجحت الغرفة في خفض عدد زوار مراكز إسعاد المتعاملين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 85% مع وصول عدد معاملاتها الذكية إلى ما نسبته 96% من إجمالي معاملاتها، مما يعكس تقدماً كبيراً في جهودها لدعم التحول الذكي في جميع خدماتها لقطاع الأعمال.

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