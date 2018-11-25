كابلات «دوكاب» تسيّر قطارات 5 مدن عالمية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد جمال الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات، أن الشركة تتوسع حالياً في تصنيع وتسويق نوعيات متخصصة من كابلات الطاقة، لتكون أفضل مصنع للكابلات عالية الجودة في العالم. لافتا إلى أن الشركة وردت كابلات لمشاريع عملاقة حول العالم، منها مشاريع المترو في 5 مدن عالمية، تشمل دبي والرياض ولندن وهونغ كونغ ودلهي، إضافة إلى مشروع توسعة الحرمين في السعودية ومشاريع في البحرين وبريطانيا والعراق ومصر.

حيث تبلغ قيمة مشاريع المترو الخارجية للشركة 500 مليون درهم. وأكد أن الشركة استوعبت الرسوم الأميركية على واردات الألمنيوم والحديد، وأن الشركة تضاعف صادراتها للسوق الأميركي باعتباره الأكثر نمواً لديها.

وأوضح الظاهري في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أن الشركة تركز حالياً بشكل كبير على تحسين وتطوير نوعيات كابلاتها، بعد أن صنعت بكفاءة كابلات عالية الجودة لمشاريع الطاقة النووية والشمسية والنفط والغاز في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه النوعيات من الكابلات تشهد طلباً كبيراً عليها في الأسواق العالمية خاصة في أستراليا والهند وأميركا وكوريا الجنوبية.

وأكد، أن الشركة ستعطي خلال الفترة المقبلة اهتماماً أكبر للسوق الإماراتي باعتباره أكثر أسواق المنطقة زخماً بالمشاريع العملاقة خاصة في قطاع النفط والغاز، مشدداً على أن هذا الاهتمام لن يثني الشركة عن فتح أسواق جديدة أمامها ليرتفع عدد أسواقها إلى 30 سوقاً عالمياً العام المقبل، بعد أن نمت صادراتها الخارجية العام الجاري 12% مقارنة بالعام الماضي.

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