تطبيق بنك أبوظبي الأول ينضم إلى متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة هواوي عن إضافة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من بنك أبوظبي الأول (FAB) إلى متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery لتتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية مباشرةً من هواتفهم المحمولة.

يسمح تطبيق بنك أبوظبي الأول للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، لعملاء الإمارات العربية المتحدة بإدارة حساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية وتحويل الأموال ودفع فواتيرهم مباشرةً عبر هواتفهم المحمولة.

وتعكس هذه الإضافة الأخيرة إلى متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery التزام هواوي بالعمل عن كثب مع المطورين والشركاء في القطاع المالي.\

تعليقاً على شراكة البنك مع هواوي، قال رامانا كومار، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "نلتزم في بنك أبوظبي الأول دائماً بمنح الأولوية لعملائنا. ولهذا السبب نريد أن نجعل تجربتهم المصرفية بسيطة وسلسة قدر الإمكان وأن نضمن تمكنهم من الوصول إلى خدماتنا المصرفية أينما كانوا. وسيمكننا تعاوننا مع هواوي لإطلاق تطبيق FAB Mobile عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery بالوفاء بالتزامنا لعملائنا."

يعد تطبيق FAB Mobile جزءاً من مجموعة متنامية من تطبيقات الخدمات المالية والمصرفية والحكومية التي انضمت إلى منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة (HMS).

وقال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "يسعدنا أن نعلن أن بنك أبوظبي الأول هو أحدث بنك ينضم إلى منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة. وتعود شراكتنا مع أحد البنوك الرائدة إقليمياً بالنفع على أعمالنا وتمكّن المستهلكين أيضاً من استخدام خدمات البنك بسهولة تامة عبر هواتفهم الذكية من هواوي.

وأضاف لو جينج: "وتعمل هواوي بشكل وثيق مع المطورين المحليين في الإمارات العربية المتحدة لزيادة تفاعل العملاء من خلال تقديم مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery. وتم دعم هذا الالتزام من خلال الاستثمار المكثف في توطين التطبيقات لتوفير المزيد من المزايا والسهولة للمستهلكين في دولة الإمارات. وذلك يعني أن 95% من أفضل التطبيقات في الشرق الأوسط وإفريقيا متوفرة الآن عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery و88% منها تعمل ضمن منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة".

وأصبح متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery ثالث أكبر سوق تطبيقات عالمي بسرعة كبيرة، ويمتلك 490 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. ووصلت تنزيلات تطبيقات المستخدم خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 261 مليار مرة، وانضم حتى الآن 1.8 مليون مطور على مستوى العالم إلى منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة وتم دمج أكثر من ,00096 ألف تطبيق في HMS Core في جميع أنحاء العالم لتوفير تجارب أكثر تميزاً للمستخدمين.

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