شاومي تزيح الستار عن هاتف "مي 10" يدعم شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شاومي، عملاق التكنولوجيا على مستوى العالم، عن طرح "مي 10"، أحدث أجهزة سلسلة مي للهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، في الإمارات العربية المتحدة.

ويعطي هاتف "مي 10" من شاومي أولوية لتقنيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو من خلال الإعدادات المذهلة والبرمجيات التي يتميز بها، خاصةً وأن هذا الهاتف الجديد يأتي مدعومًا بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، أحد أكبر مستشعرات الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا بالأسواق.

إضافةً إلى لقطات التصوير فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، يمكن لمستخدمي هاتف "مي 10"، بفضل عدسة الزاوية العريضة التي تتميز بدقة 13 ميجابكسل مع مجال رؤية بزاوية 123 درجة توثيق مشاهد أسطورية بمنظور كامل، كما يحتوي "مي 10" أيضًا على عدسة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يمثل "مي 10" أحد أرقى تصميمات الهواتف الذكية التي تقدمها شاومي، حيث يتميز الهاتف الجديد بتصميم منحني ثلاثي الأبعاد بحواف نحيفة وجوانب رفيعة مقارنةً بهواتف سلسلة "مي" الأخرى، ولضمان المتانة والاستدامة.