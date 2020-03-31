9 مليار دولار أرباح "هواوي" في 2019 بنمو 5.6%

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

حققت عملاق التقنية الصيني هواوي أرباحاً صافية بلغت 9 مليار دولار في 2019 بنمو 5.6%، فيما بلغت عوائد مبيعاتها عالمياً 123 مليار دولار بزيادة 19.1% سنوياً وتجاوزت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما قيمته 13.1 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت 22.4%، وذلك بحسب النتائج المالية والتقرير السنوي للشركة الذي كشف عن تحقيق أداء تجاري مميز رغم استمرار الضغوطات الخارجية.

وقال إريك شو رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب خلال مؤتمر صحفي عالمي على الإنترنت من شينزن الصينية أنه على الرغم من استمرار الضغوطات الخارجية الهائلة العام الماضي فقد تمكنت الشركة من تحقيق تقدّم كبير مشيراً إلى صعوبة التنبؤ بما ستؤول عليه خطط الشركة هذا العام الخاصة بنشر الجيل الخامس في أسواق العالم في ظل سعي الصين لاحتواء فيروس كورونا مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة استعادة طاقة أدائها التشغيلي بالكامل. وشدد شو على ضرورة التعاون التقني المشترك بين الدول لمواجهة "كورونا" الذي يؤثر على كل شعوب وأعراق العالم.

وأضاف: "أولويتنا هذا العام ستتمثل في فعل ما بوسعنا لحماية موظفينا ومصالح عملائنا وتنويع سلسلة التوريد وتأمين البنية اللازمة للعمل عن بعد والتعاون مع المشغلين لتأمين استقرار الشبكات وذلك ضمن جهودنا لمواجهة فيروس "كورونا" هذا العام الذي نتوقع أنه سيكون الأصعب في تاريخ الشركة وذلك بسبب استمرار وضع الولايات المتحدة لهواوي والعديد من الشركات التابعة لها في القائمة السوداء. لدنا مخزون كاف حتى الآن لتلبية طلب العملاء ولكن استمرار العقوبات الأمريكية يؤثر بالطبع على مخزون الشركة ولذلك سيكون 2020 عاماً حرجاً وبمثابة امتحان لجهود هواوي في الحفاظ على سلسلة التوريد خصوصاً وأن انتشار "كورونا" غير المتوقع أدى إلى تحديات كبيرة مثل تراجع الاقتصاد والصعوبات المالية وانكماش الطلب في أسواق العالم. ومن الصعب التنبؤ في هذه المرحلة بما ستؤول إليه مبيعاتنا من الهواتف الذكية هذا العام. واعتباراً من مايو 16 العام الماضي فإن هواتف هواوي الذكية لا تحتوي على خدمات "جوجل" مسبقاً، ولذلك أطلقنا HMS "متجر هواوي" ونأمل أن نتمكن من توفير تطبيقات جوجل في منصة "هواوي" وهذا سيساعد في توفير تطبيقات أوسع لمستخدمي هواتف هواوي خارج الصين".

وتوقع شو تأخر نشر عمليات الجيل الخامس في بعض الأسواق مشيراً إلى أن عمليات الجيل الخامس ستتأثر بمدى قدرة هواوي علىالتزويد وسرعة نشر الأنظمة خلال انتشار الفيروس ومدى القدرة المالية لمشغلي الاتصالات.

وبحسب التقرير، استثمرت هواوي 15.3 % من عائداتها لعام 2019 في مجال البحث والتطوير، أي ما يعادل تقريباً 18.8 مليار دولار ، وذلك في إطار مواصلة توفيرها للابتكارات التقنية من خلال متابعة تركيزها على نهج الاستثمار في مجال البحث والتطوير على المدى الطويل. وقد تجاوز انفاقها الإجمالي في مجال البحث والتطوير على مدار العقد الماضي 85.9 مليار دولار.

وذكر التقرير أن عام 2019 شهد إطلاق مجموعة "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات شبكات الجيل الخامس التجارية. وقد عملت هواوي على إنشاء مراكز ابتكار مشتركة بالتعاون مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها الجاد لمساعدة عملائها على نشر شبكات الجيل الخامس تجارياً، وتعزيز ابتكاراته لاستفادة مزيد من الصناعات والقطاعات منه. كما وفرت هواوي حلول المحطات الرئيسية "رورال ستار" (RuralStar) والتي تتسم بالكفاءة لمعالجة مشاكل تغطية الشبكات في المناطق النائية، حيث تُستخدم هذه الحلول حالياً في أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم لإيصال الإنترنت اللاسلكي إلى أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في المناطق النائية. وبلغت مبيعات مجموعة "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات 42.5 مليار دولار عام 2019 ، بزيادة سنوية قدرها 3.8%.

وواصلت مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات تعزيز مشاريع التحول الرقمي للعملاء في كافة القطاعات، مرسخة إسهاماتها في إرساء أسس العالم الرقمي. وقد اختارت أكثر من 700 مدينة و228 شركة مدرجة على قائمة "فورتشن جلوبال 500"، هواوي كشريك لها في مشاريع التحول الرقمي. وكانت هواوي قد أعلنت عام 2019، عن استراتيجيتها للحوسبة السحابية التي تعتمدها بهدف توفير البيئة المناسبة لتعزيز العالم الذكي، وأطلقت من خلالها أسرع معالج يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم "Ascend 910" ومجموعة تدريب على الذكاء الاصطناعي تحت اسم "أطلس 900". وبلغت إيرادات المبيعات لمجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات 12.8 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 8.6%.

وحققت مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك نمواً كبيرا، حيث تم شحن 240 مليون جهاز ذكي على مدار عام 2019. وأفادت تقارير الشركة بأنها حققت مزيداً من التقدم في مجال تطوير النظام الإيكولوجي لاستراتيجية هواوي للذكاء الاصطناعي (Seamless AI Life) ليشمل كافة السيناريوهات والأجهزة، بما فيها أجهزة الحاسوب الشخصية والأجهزة اللوحية والأجهزة التي يمكن ارتداؤها والشاشات الذكية. وبلغت عائدات مبيعات مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك 66.9 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 34%.

وتابع شو قائلاً: "يزداد عالمنا تعقيداً يوماً بعد يوم، مما يؤكد أهمية الاستمرار بتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا وتشجيع الابتكار وتعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا وللمجتمع بكامله، لتتماشى مع متطلبات العالم الرقمي الذكي. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها اغتنام الفرص التاريخية التي يتيحها التحول الرقمي والذكي في مختلف الصناعات والقطاعات، والحفاظ على نمو ثابت على المدى الطويل".