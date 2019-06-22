ثلاجة بنظام تبريد مبتكر من «سامسونغ»

المصدر: دبي - البيان

تتميز ثلاجة الجديدة RS65R5691SL الجديدة من سامسونغ، بابتكارات فريدة، تمكن المستخدمين من تخزين المزيد من الطعام، دون زيادة حجم الثلاجة أو التأثير في كفاءة الطاقة، كما تتميز الثلاجة أيضاً بتصميم سلس وأنيق، يتناسب بشكل مثالي مع أبعاد الأجهزة والخزائن الحالية للمستهلكين لمطبخ متناغم، مع نظام تبريد شامل، يحافظ على الطعام طازجاً، بغض النظر عن المكان الذي يُخزّن فيه.

وتوفر ميزة «فليكس زون» في الثلاجة، أقصى درجات المرونة في تخزين الأطعمة.

كما يمكن تحويل المقصورة السفلية بسهولة، لتخزين الأطعمة المختلفة، باستخدام أربع وضعيات مختلفة لدرجة الحرارة. ويعمل ضاغط العاكس الرقمي، على ضبط سرعته تلقائياً، استجابةً لطلب التبريد، عبر سبعة مستويات، ما يحافظ على الأطعمة لمدة أطول.