هواتف من «هونور» تتخطى حواجز التصوير الليلي

المصدر: دبي - البيان

منذ أن دُمجت الكاميرات في الهواتف النقالة، ظل التقاط مستخدميها للصور في الليل أو في حالات الإضاءة الخافتة أحد التحديات التي كان عليهم أن يجدوا لها حلولاً، وتحايلوا على ذلك باستخدام المرشحات والمؤثرات البصرية لتحسين سطوع الصورة ووضوحها، إلا أن النتائج لم تكن مرضية في أغلب الأحيان.

واليوم بعد أن تطورت قدرات كاميرات الهواتف الذكية أصبحت قادرة على التقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة الجيدة، إلا أن الاختبار الحقيقي لإمكانيات أي منها لا يحدث إلا عندما تُجرّب في ظروف الإضاءة غير المثالية، كما في الليل. فحتى أفضل الكاميرات تكافح بشدة عندما تحاول التقاط صورة جيدة في الأجواء المعتمة.

لكن هذا لا يعني أن تتخلى عن عشقك لجمال الليل وأضوائه المتلألئة، ولا شيء يجب أن يمنعك من التقاط صور عالية الجودة حتى في الإضاءة المنخفضة لتتألق بها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع توفر هواتف قادرة على إبراز مهارات المصور في الإضاءة الخافتة.

ولعل أبرز الشركات التي نشطت في هذا المجال هي «هونر» HONOR، حيث قدمت حلولاً ومزايا جديدة في هواتفها لتمكين المستخدم من التقاط صور بجودة عالية حتى في أصعب ظروف الإضاءة.

فعلى سبيل المثال، زودت «هونر» هاتفها الذكي HONOR 10i بكاميرا رئيسة ذات فتحة عدسة عريضة بقيمة F/‏1.8 تتيح وصول كمية أكبر من الضوء إلى المستشعرات لتكون النتيجة صورًا مشرقة غنية بالتفاصيل تحت الإضاءة المنخفضة دون الحاجة إلى إبطاء سرعة الكاميرا.

ويعزز المستشعرQuadra CFA من حساسية الكاميرا للضوء حتى في الظلمة الحالكة ما يؤدي إلى سطوع الصورة تلقائيًا.

كما اشتهر هاتفها «هونر فيو20» HONOR View20 بقدرات عالية في مجال التصوير الليلي، فهو مزود بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تقدم نتائج فائقة الجودة عند التصوير في الليل. فهذا المستشعر المتقدم بدقة 48 ميجابكسل قادر على جمع إضاءة 4 بكسلات في بكسل واحد ما ينتج صورًا أوضح وأكثر إشراقًا.

ففي ظروف الإضاءة المنخفضة، مثل الليل، تدمج الكاميرا المعلومات البصرية الواردة إلى كل أربعة بكسلات متجاورة وتدمجها معًا بذكاء ما يزيد حساسية التقاط الصورة إلى مستوى يعادل 12 ميجابكسل فعّالة فينتج ذلك صوراً ومقاطع فيديو ذات جودة عالية وخالية من الضبابية.

ويستفيد هاتف «هونر فيو20» أيضاً من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج اللقطات الليلية، ويستخدم تقنية تثبيت الإطارات المتعددة بالاعتماد على إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وبهذا يضمن الهاتف «هونر فيو20» التقاط الصور حتى في الليل.