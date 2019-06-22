هاتف جديد من «هواوي» بابتكارات رائعة

المصدر: دبي - البيان

يقدم هاتف «واي 9 برايم» Y9 Prime الجديد من «هواوي» ببساطة ابتكارات رائعة بسعر خفيف على الميزانية. حيث يتضمن شاشة عرض كاملة مطلقة جديدة تماماً ذات إطار نحيف جداً بمقاس 6.59 بوصات بدقة الوضوح الكامل المعزز FHD+ وبدقة تبلغ 2340 × 1080 بكسل.

ونقلت هواوي الكاميرا الأمامية إلى الجزء العلوي من الهاتف وأصبحت تظهر تلقائياً عند الحاجة فحسب، زوّدت بعدسة قوية بدقة 16 ميجابكسل مدعمة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ويقدم الجهاز أيضاً مزايا الإضاءة ثلاثية الأبعاد للصور الشخصية وقدرات التغلب على الإضاءة الخلفية بدعم من الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدم التقاط صور سيلفي مذهلة. وأما كاميرا الجانب الخلفي فهي ثلاثية قوية تمكّن التقاط صور بنقاء عالٍ وتباين ممتاز.