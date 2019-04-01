تويتر يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق حملات باللغة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

مع النمو الذي شهدته القاعدة النشطة للمعلنين من الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية العام، أعلن " تويتر" اليوم عن إطلاق منصة إعلانية ذاتية الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير طريقة جديدة للدفع عبر بطاقات الائتمان، وبما يسهم في تسهيل وصولهم بشكل أكثر فعالية إلى جمهورهم المستهدف على تويتر باللغة العربية، ودون الحاجة إلى حد أدنى من الإنفاق أو الاستثمار.



ومنذ الإصدار التجريبي في ديسمبر، استخدمت الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدوات الإبداع والاستهداف والقياس على تويتر لتحقيق مجموعة من أهداف العمل، من نشر الوعي حول العلامة التجارية وحتى قيادة إجراءات الاستجابة المباشرة مثل النقرات على الموقع وعدد مشاهدات الفيديو ومرات تثبيت تطبيق الهاتف المتحرك. وبالإضافة إلى ذلك، مكّن التسعير والحملات المستندة إلى الأهداف، الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدفع مقابل الإجراءات التي تتوافق مع أهدافها التسويقية، مما يضمن تحقيق حملاتهم أعلى عائد استثماري ممكن.



وقال بنجامين أمبين، المدير العام في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهد الإصدار التجريبي الذي تم مؤخراً زيادة كبيرة في استثمارات الإعلانات على تويتر من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات المستقلة وبلغت أعلى قمة لها خلال الربع الأول لعام 2019. وستوفر أشكال الإعلانات للشركات الصغيرة والمتوسطة سهولة التواصل باللغة العربية مع أهم أصول تويتر: والجمهور الأكثر قيمة".

وستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموارد ومواد مساعدة ذاتية باللغة العربية إلكترونية، وفي بعض الحالات قنوات دعم مخصصة باللغة العربية.

وقالت ميرفت الواند، مسؤولة الموقع والمسوق الرقمي بجامعة فهد بن سلطان fbsuniversity@: "تمكننا من خلال الإعلان على تويتر من زيادة عدد الطلاب المحتملين بنسبة 52٪، الأمر الذي شكل نجاح كبير مقارنةً بقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى التي استخدمناها".

كيف تعمل الإعلانات ذاتية الخدمة على تويتر:

1. حدد أهداف حملتك

بمجرد تشغيل حساب إعلانات تويتر الخاص بك، فقد حان الوقت لتحديد أهداف حملتك. هناك خمس نتائج يمكن أن تؤثر عليها أي حملة بمجرد وصولك إلى جمهورك المستهدف: النقرات على الموقع الإلكتروني، مرات ظهور التغريدات، مشاركات التغريدات، المتابعون وعمليات تثبيت التطبيق. يمكنك أيضًا نقل حملاتك إلى المستوى التالي من خلال أحدث حلول الفيديو الدعائية على تويتر، والتي ستمكنك من سرد قصة ثرية وتفاعلية عن علامتك التجارية على الخط الزمني، من تنسيقات الفيديو الدعائي إلى بطاقات الموقع الإلكتروني للفيديو.

2. الوصول لجمهورك المستهدف

عند الإعلان على تويتر، يمكنك استخدام إمكانات الاستهداف الفعالة التي نوفّرها لعرض نشاطك التجاري على الجمهور المناسب، سواء كنت ترغب في الوصول إلى مجموعة مخصّصة أو التواصل مع المستخدمين حول العالم. على سبيل المثال، يتيح لك استهداف الأحداث استهداف الأشخاص الذين يتفاعلون مع لحظات حية على تويتر، مثل اليوم الوطني. بالاقتران مع أنواع الاستهداف القوية الأخرى مثل اللغة والجنس والاهتمام والكلمات المفتاحية وغيرها، يمكنك التأكد من أنك تستهدف المستخدمين المناسبين في الوقت المناسب.

3. تتبع وتحليل نتائجك في الوقت المناسب

تسهِّل أدوات تويتر من عملية قياس نتائجك من خلال تحليلات الجمهور وتحليلات الحملات والقدرة على تحسين الحملات على نطاق واسع. تساعدك لوحة معلومات رؤى الجمهور على اكتشاف رؤى قيّمة حول متابعيك، والأشخاص الذين شاركوا في تغريداتك، بينما يمكنك أيضًا مقارنة متابعيك بمختلف الشخصيات، والديموغرافيا، والاهتمامات، وسلوكيات المستهلكين، لمعرفة نمو علامتك التجارية. تتيح لك لوحة معلومات الحملة تتبع مرات الظهور والنتائج والتكلفة لكل نتيجة عبر جميع أهداف حملتك المختلفة.

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرفة المزيد حول كيفية البدء وأفضل الممارسات لإعلانات تويتر، وإنشاء حساب من خلال زيارة business.twitter.com/ar.html

وعلى الصعيد العالمي، أطلق تويتر بودكاست جديد بعنوان "عدد الأحرف" للمعلنين الذين يخدمون أنفسهم، والذي يسلط الضوء على بعض القصص الإعلانية الأكثر إثارة للاهتمام على تويتر. ستكون متاحة على أبل بودكاست وغوغل بلاي وسبوتيفاي وستيتشر.