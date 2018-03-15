حيلة من «سناب شات» لجذب مستخدميه

يخطط تطبيق سناب شات لتعزيز الفلاتر المصممة باستخدام الواقع المعزز AR، من خلال إطلاق ميزة في نهاية شهر مارس الجاري، تتيح كتابة أسماء مصممي الفلاتر عليها، وسيعرض «سناب شات» بعض العدسات التي صممها الأشخاص باستخدام أداة Lens Studio الخاصة بالشركة، لكن من غير الواضح المميزات التي ستختار Snap العدسات من خلالها.

ووفقاً لموقع Mashable، تلقت ميزة ابتكار العدسات والفلاتر 30 ألف مشاركة منذ إطلاقها في ديسمبر الماضي، لذلك سيكون على «سناب شات» الاختيار فى الفترة المقبلة بين العديد من العدسات، خاصة أن الكثير من المصممين سيفكرون في تجربة الأمر، مع وجود 187 مليون مستخدم نشط يومياً للتطبيق.