15 مليون تحميل لتطبيقات العملات المشفرة في الإمارات 2024

تمضي دولة الإمارات قدماً لتصبح سوقاً رئيسة لشركات العملات المشفرة التي تتطلع إلى زيادة قواعد مستخدميها بسرعة. وخلال عام 2024، شهدت الدولة زيادة بنسبة 41 في المائة في عمليات التثبيت السنوية للتطبيقات المستخدمة في تداول وإدارة أصول العملات المشفرة.

وسجلت الإمارات 15 مليون عملية تنزيل لتطبيقات العملات المشفرة العام الماضي، وأظهر شهر ديسمبر رقماً قياسياً بلغ 2.8 مليون عملية تثبيت لهذه التطبيقات على الهواتف الذكية، حسب ما ذكر موقع «كوين تليجراف».

ونقل الموقع عن دراسة لمنصة «آبس فلاير» للتحليل والتسويق، أن أفضل 49 تطبيقاً للعملات المشفرة في الإمارات شهدت 6.2 مليون عملية تنزيل في عام 2023، بزيادة 41 % في تثبيتها على الهواتف خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق. وحدثت معظم عمليات التنزيل في 2024 خلال النصف الثاني من العام، وتجاوزت عمليات التثبيت مليوناً واحداً شهرياً في الربع الأخير.

وأشارت الدراسة إلى استمرار هذا الاتجاه في الزيادة، حيث شهد شهر يناير من العام الجاري 3.5 مليون عملية تنزيل لهذه التطبيقات. وقالت الدراسة: إنه «إذا تم وضع ذلك في منظوره الصحيح، فإنه يزيد عن نصف جميع عمليات التثبيت التي شوهدت في البلاد خلال عام 2023 بأكمله».

وأرجعت الدراسة تلك الزيادة إلى أسباب بينها فوز الرئيس الأمريكي ترامب بالانتخابات الأمريكية. حيث تم النظر لفوزه على نطاق واسع بأنه انتصار لمؤيدي العملات المشفرة، حيث كان ترامب قد وعد بإنهاء الحرب على العملات المشفرة، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم إذا تم انتخابه.

وقالت شاني روزنفيلدر، مديرة تحليلات السوق في «آبس فلاير»، إن تأكيد ترامب على موقفه المؤيد للعملات المشفرة لعب دوراً في الإقبال عليها، مضيفة «كانت هناك علاقة قوية بين هذا العامل وزخم سوق العملات المشفرة في الإمارات. علاوة على ذلك، لا تزال التوقعات إيجابية، ما يمثل فرصة لشركات العملات المشفرة لتنمية قواعد مستخدميها بسرعة خلال هذه الفترة من انتعاش السوق».

وأضافت روزنفيلدر أن جهود التسويق المكثفة كانت السبب وراء 60 % من حركة تطبيقات العملات المشفرة في عام 2024. وأن ذلك أدى ذلك إلى تحديات في الاحتفاظ بالمستخدمين. وقال فريق منصة «أبس فلاير» بعد فحص اتجاهات المشاركة على أجهزة «أندرويد» وجدنا أن تطبيقاً واحداً من بين كل 5 تطبيقات تم إلغاء تثبيته خلال 30 يوماً في السوق الإماراتي.

وأكدت روزنفيلدر أنه «من الواضح أنه لا يزال هناك إمكانات هائلة، ومع توقعات بأن يكون عام 2025 عاماً قياسياً، يجب على مسوقي تطبيقات العملات المشفرة استخدام كل أداة في ترسانتهم لاكتساب حصة في السوق والاحتفاظ بها».