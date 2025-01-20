«بوليسي بازار» يطلق برنامج تأمين رقمياً في الإمارات

أكد موقع «بوليسي بازار» سوق التأمين عبر الإنترنت، إطلاق برنامج PB Advantage، الذي يهدف إلى الارتقاء بإجراءات بيع وشراء ومطالبات التأمين الصحي في الإمارات، وذلك من خلال تقديم خدمات متميّزة للعملاء، وتسهيل تجربتهم عبر كافّة مراحل رحلة التأمين الخاصة بهم.

وتم تصميم ميزات PB Advantage لجعل تجربة التأمين الصحي أكثر كفاءة وفائدة، حيث يوفر البرنامج للعملاء مدة 30 دقيقة يتم خلالها دعم مطالبات التأمين من خلال توفير مكتب مخصّص لدعم تقديم مطالبات شركات التأمين، ويشمل البرنامج كذلك ميزة «إعادة الشحن التلقائي» الفريدة من نوعها على استعادة مبالغ التأمين الخاص بالعملاء تلقائياً بعد المطالبة الأولى، مما يوفر تغطية إضافية تعادل المبلغ الأصلي.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة التغطية الأولية مليون درهم إماراتي مقابل تغطية تكاليف العمليات الجراحية، فإن ميزّة «إعادة الشحن التلقائي» ستضيف مبلغ مليون درهم إماراتي إضافي لأي مطالبات مستقبلية تتعلق بأمراض أو حالات صحّية جديدة مختلفة، كما تعمل ميزة PB Advantage على تعزيز التغطية من خلال «مكافأة عدم المطالبة»، وذلك بإضافة 10% من المبلغ المؤمن عليه كل عام مقابل كل عام لم يتم خلاله تقديم مطالبات المرضى المقيمين، وذلك حتى 5 سنوات كحد أقصى.

وقال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي: «ستحدث ميزة PB Advantage تحوّلاً نوعياً في مشهد التأمين الصحّي في الإمارات، نحن نحوّل التركيز من نماذج التسعير والخصومات التقليدية إلى تقديم فوائد حقيقية وملموسة تؤثر بشكل مباشر في تجربة التأمين لعملائنا، ويشمل ذلك تسريع إجراءات مطالبات التأمين، وإعادة الشحن التلقائي، ومكافأة عدم المطالبة، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعطي الأولوية لرضا العملاء وتعيد تشكيل معايير الصناعة.

وقال توشيتا تشوهان، رئيس أعمال التأمين الصحي في الموقع: «حقّق الطلب على التأمين الصحي على المنصة قفزة كبيرة بنمو بلغ أكثر من 75% على أساس سنوي. وتم تصميم PB Advantage استجابة للتحديات التي نسمعها باستمرار من عملائنا، ومنها ضرورة تسريع عملية تسعير أقساط التأمين لأولئك الذين يعانون من حالات مرضية سابقة، ومع PB Advantage، نريد أن نؤكد لهؤلاء العملاء أنه وفي غضون 60 دقيقة فقط من طرح استفسارهم، سيحصلون على عرض أسعار دقيق من شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، ويتوفر PB Advantage لجميع شركات إدارة المطالبات (TPA) وبالتعاون مع شركائنا من أهم شركات التأمين في الدولة».