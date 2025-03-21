تحديث منصة «كاتا 7.0» للحماية من الهجمات الموجهة

أعلنت كاسبرسكي عن تحديث كبير لمنصة Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA). فمع إطلاق KATA 7.0، أصبح بإمكان المؤسسات الاستفادة من قدرات متطورة في مجال الكشف والاستجابة على مستوى الشبكة (NDR)، مع رؤية أعمق لحركة الشبكة، وكشف التهديدات الداخلية، إضافة إلى ميزات أمنية حيوية أخرى.

وفقاً لتقرير اقتصاديات أمن تكنولوجيا المعلومات لعام 2024 من كاسبرسكي، تعرّضت النسبة الأكبر من المؤسسات لهجمات على شبكاتها. وتتصدر المؤسسات الكبرى القائمة، حيث أبلغت 97 % منها عن تعرضها لهجمات، تليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 88 %، ثم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 83 %.

وفي ضوء هذه المعطيات، تحرص كاسبرسكي على تحديث حلولها دورياً، لضمان جاهزية الشركات لمواجهة المتطلبات الأمنية المتغيرة.

تتصدى التحسينات الجديدة في KATA 7.0 للتحديات الرئيسة التي تواجه العملاء، من خلال توفير رؤية شاملة للبنية التحتية لتقنية المعلومات، وحماية متقدمة ضد التهديدات المتطورة، إضافة إلى حل أمني مُحسّن، يتميز بكفاءة استخدام الموارد. يتضمن التحديث ميزة تصدير بيانات قياس الشبكة من Kaspersky Endpoint،Security لنظامي ويندوز ولينكس، ما يضيف مصدراً جديداً لجمع بيانات الشبكة لنسخ حركة مرور SPAN، ما يعزز الرؤية وكشف التهديدات.

كما أن تقديم الوحدات الجديدة لإدارة الأصول، وخريطة الشبكة، وجدول جلسات الشبكة، يوفر لمحللي مركز العمليات الأمنية (SOC) أدوات متطورة لمراقبة وإدارة أمن الشبكة، من خلال العروض الرسومية، وخيارات التصفية المتقدمة، والخصائص التفاعلية. تشكّل هذه الإضافات نظاماً متكاملاً لحصر وإدارة مكونات الشبكة.