"حديد الإمارات أركان" تضاعف أرباحها إلى 152.2 مليون درهم بالربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" تحقيق نمو في إيراداتها وأرباحها خلال الربع الأول 2023. وضاعفت الشركة صافي الأرباح إلى 152.2 مليون درهم مقارنة مع 72.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 وبزيادة نسبتها 110%.

ووصلت إيرادات المجموعة للربع الأول 2023 إلى 2.41 مليار درهم مقارنة مع 2.04 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2022 بزيادة قدرها 18%. وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 320.0 مليون درهم بزيادة نسبتها 41 %. وساهم الأداء القوي لأعمال وحدة الحديد في تعزيز هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

وبلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 2.14 مليار درهم بالمقارنة مع 1.81 مليار درهم للربع الأول 2022. وبلغت أرباح الوحدة 137.5 مليون درهم بالمقارنة مع صافي أرباح قدره 61.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 بزيادة نسبتها 125% وبلغت إيرادات أعمال الأسمنت والطابوق 211.2 مليون درهم مقارنة مع 183.2 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022. وبلغت أرباح هذه الوحدة 10.6 ملايين مقارنة مع 9.3 ملايين للفترة نفسها من 2022.

أداء متميز

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "واصلت حديد الإمارات أركان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 أداءها المالي المتميز حيث نجحت في مضاعفة صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها: دخول المجموعة إلى أسواق جديدة، والتركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش الربحية، والظروف المواتية بالنسبة لأسعار التكلفة والبيع على حد سواء.

وأضاف: قمنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف بالتزامن مع توسيع نطاق أعمالنا واستمرارنا في التركيز على أهدافنا في مجال الاستدامة. ويعكس كل ذلك مدى التحسن في الأداء المالي الذي توقعناه ضمن الرؤية الاستراتيجية التي قامت عليها عملية توحيد أعمال شركتي حديد الإمارات وأركان.

وتابع: مع دخولنا العام الثاني من العمليات التشغيلية ككيان موحد، لا تزال استراتيجيتنا تركز على الترويج لمنتجات الحديد ومواد البناء تحت علامة "صنع في الإمارات"، وتعزيز حضورنا كشركة رائدة عالمياً على صعيد الاستدامة. وفي إطار التزامنا بدعم الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخي والاستدامة، نؤكد في المجموعة عزمنا على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

وتضطلع "حديد الإمارات أركان" بدور ريادي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"

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