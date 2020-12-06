مجلس إدارة "أرابتك" يبدأ إجراءات تصفية الشركة

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة أرابتك القابضة، إن مجلس إدارتها أصدر القرارات وأخذ الإجراءات اللازمة للمباشرة في تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاثنين الماضي والذي ناقش قرار الإفلاس الذي تبناه شركاؤها خلال اجتماع الجمعية العمومية السابق.

كانت الجمعية العمومية للشركة قررت الاثنين الماضي، التقدم في أقرب وقت ممكن بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها.

وقد تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 30 سبتمبر 2020.

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