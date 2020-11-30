عمومية "أرابتك" تناقش اليوم إلغاء قرار تصفية الشركة

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة "أرابتك القابضة"، أنه تم إضافة بندين جديدين لجدول أعمال جمعيتها العمومية التي ستنعقد اليوم الاثنين، وذلك بناءً على طلب مقدم من مساهمين يمثلون أكثر من 5% من رأسمال الشركة.

وذكرت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي، أن البند الأول يتعلق بإلغاء قرار العمومية الذي تم التصويت له بتاريخ 30 سبتمبر 2020 والخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى المحكمة لإعلان الإفلاس وتصفيتها، والموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة وإعادة هيكلتها.

وأضافت أن البند الثاني يتمثل في إلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية للسنة الأخيرة المنعقدة في عام 2020، بشأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية عليهم، وتفويض المساهمين أحمد ناصر عبد الرحيم المزروقي ولؤي عدنان دهان لاتخاذ الإجراءات بهذا الشأن.

ومن المقرر أن تناقش عمومية الشركة خلال اجتماعها المقرر اليوم جميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة حتى الوقت الحاضر لتنفيذ القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية المنعقدة في 30 سبتمبر الماضي.

وصوت مساهمو "أرابتك" في اجتماع العمومية أواخر سبتمبر الماضي، لصالح حل الشركة وتصفيتها، نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

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