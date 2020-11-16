"دبليو كابيتال" أكثر شركات الوساطة العقارية مبيعاً لمشروع "بن غاطي أفينيو"

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تكريم من قبل شركة "بن غاطي" للتطوير العقاري، بعد تصدرها أكثر شركات الوساطة العقارية مبيعاً لمشروع "بن غاطي أفينيو".

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية": "أنا سعيد جدا بهذا التكريم من شركة بن غاطي الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي، مما يعكس إمكانياتنا في تسويق مشروعات الإسكان الكبرى في الإمارة لكافة العلامات العقارية الكبري".

وأكد الزرعوني، أن تكريم "دبليو كابيتال" من أغلب الشركات العقارية التي تتولي تسويق مشروعاتها يرجع إلى الجودة والكفاءة في التسويق خلال فترات زمنية قصيرة، موضحا أن شركته تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الفترة القادمة.

وأضاف الزرعوني، أن شركته نجحت في تسويق مشروع "بن غاطي أفينيو" الذي يقع في منطقة الجداف في مدينة دبي الطبية، مستفيدة من الخصم الذي قدمته "بني غاطي" بنسبة 25% لعملاء "دبليو كابيتال" وكانت الأسعار تبدأ من 690 ألف للوحدة التي تتألف من غرفة وصالة.

وأشار إلى أن تسليم المشروع سيكون في عام 2022، ومتاح تملك حر لجميع جنسيات الأجانب، مؤكدا أن "بن غاطي" تعد واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات وإمارة دبي في ظل نسب التزام عالية بمواعيد التسليم.

وكانت "بن غاطي" قد أطلقت نحو 35 مشروعا منذ عام 2015 تم تسليم منها نحو 31 مشروعا حتى الآن.

وتم إطلاق مشروع " بن غاطي أفينيو" خلال معرض سيتي سكيب جلوبال العقاري في دبي 2019.

ويقع مشروع " بن غاطي أفينيو" في منطقة الجداف ويمتد على مساحة تبلغ حوالي مليون قدم مربع، وهو برج سكني مكون من 35 طابقاً يضم 665 وحدة سكنية مكونة من 454 شقة من غرفة نوم واحدة، و110 شقق من غرفتي نوم، و58 شقة من ثلاث غرف نوم، و28 من فلل تاون هاوس تضم ثلاث غرف نوم.

ويضم المشروع الذي تبلغ قيمته 600 مليون درهم العديد من المرافق بما في ذلك قاعة رياضية، حمام سباحة، مسبح للأطفال، منطقة لعب للأطفال، متجر للبيع بالتجزئة، ردهة استقبال كبيرة، مواقف للدراجات، 7 طوابق من مواقف السيارات المغطاة، ومصعد بانورامي. كما يتميز المبنى بإطلالات مباشرة على خور دبي وأفق دبي الشهير.

و"الجداف" هي منطقة محاطة بخور دبي ومجتمع زعبيل. تتمتع منطقة الجداف ببنية تحتية تتطور بشكل مستمر لتصبح واحة للضيافة حيث يوجد في المنطقة حاليا ما يصل إلى خمسة فنادق تحت الإنشاء وغيرها ثلاثة مكتملة.

وتدير "بن غاطي"، ذراع التطوير العقاري في الشركة الأم "بن غاطي القابضة"، حالياً أكثر من 40 مشروعا بقيمة تزيد على 3.5 مليارات درهم في أنحاء جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدةً بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم.

وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، ومرسى دبي، ودائرة قرية جميرا، وليوان، ومجمع دبي لاند ريزيدنس، بالإضافة إلى مشروع تجاري ضخم في دبي يغطي مساحة مليون قدم مربع. وتمتلك خططاً جريئة للتوسع في لسنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

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