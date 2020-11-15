"الخليج للملاحة" تحقق إيرادات بقيمة 111 مليون درهم في 9 شهور

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تحقيق إيرادات تشغيلية بقيمة 111 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي.

حققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 320% في إجمالي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ليصل إلى 8.7 مليون درهم مقارنة بنحو 2.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وبلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 1.9 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بخسائر بلغت 6.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية بنهاية الربع الثالث من عام 2020 نحو 111 مليون درهم مقارنة بنحو 130 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، بنسبة تراجع 14.8%، فيما بلغ إجمالي صافي الخسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 63 مليون درهم.

تمكنت الشركة من تخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة 20% لتصل الى 102 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بنحو 128 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2019.

وبالنسبة للمستجدات ذات الصلة بحادث غرق سفينتها "جولف لايف ستوك 1" غرقت قبالة سواحل اليابان في مطلع سبتمبر 2020 خلال رحلة الباخرة من نيوزيلندا إلى الصين، فإن الشركة تقوم حالياً باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحصيل مبالغ التأمين المترتبة حسب عقود التأمين المعتمدة والموثقة مع الأطراف ذات العلاقة، ومن المؤمل تحصيل معظم مبالغ التأمين المستحقة قريباً.

ومن جانب آخر فقد استطاعت مجموعة الخليج للملاحة أن تتصدى للتحديات التي فرضها المناخ الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في ظل جائحة كورونا الراهنة، إذ تقوم الشركة حالياً بإعادة هيكلة الديون بهدف تخفيض كلف التمويل بشكل يضمن تعزيز الإنتاجية واستمرارية العمل بنجاح وفق الخطط والأهداف الموضوعة، كما اتخذت الشركة خطوات تشغيلية مختلفة بما في ذلك تأمين عقود للسفن غير المستأجرة وتقليل التكلفة الإدارية الزائدة الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الربحية في الفترة القادمة.

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