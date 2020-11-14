"بن غاطي" تنجز 90% من "ميلينيوم ريزدنسز" في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة "بن غاطي" للتطوير العقاري، عن إنجاز 90% من مشروعها الجديد "بن غاطي ميلينيوم ريزيدنسز" في دبي والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 400 مليون درهم.

ويعتبر "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" مشروعاً مستوحى من سلسلة "فنادق ومنتجعات ميلينيوم". ويقع على "قناة دبي المائية" في منطقة "الخليج التجاري" التي تعتبر عاصمة الأعمال العصرية لإمارة دبي.

ويتضمن المشروع 230 وحدة من فئة "استوديو"، وشققاً من غرفة وغرفتي نوم، كما يوفر مجموعة من وسائل الراحة المستوحاة من فنادق "ميلينيوم" العالمية، بما يضمن نمط حياة فاخراً لكل المقيمين في المبنى.

ويجذب هذا المبنى الأيقوني، المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2021 عدداً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وهو ما سجلته مبيعات المشروع في الآونة الأخيرة.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، محمد بن غاطي، قائلا: "يسعدنا قرب إنجاز مشروع ميلينيوم بن غاطي ريزدنسز بالكامل وبدء التسليم خلال الربع الأول من العام المقبل قبيل انطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي الدولي المقرر في أكتوبر 2021".

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن المحفظة العقارية للشركة التي تبلغ قيمتها حالياً نحو 3.5 مليارات درهم تمثل 40 مشروعا موجودة في أهم المناطق في إمارة دبي، منها 20 مشروعا في واحة دبي للسليكون، مضيفا أن الشركة نجحت في تسليم 35 مشروعا حتى الآن منذ 2015.

وأشار إلى نسبة الإشغال للمشروعات السكنية التابعة لـ "بن غاطي" لا تقل عن 80% ما يعكس الثقة الكبيرة في استثماراتها المتميزة.

وكشف أن مشروعات "بن غاطي" تحظي بثقة مؤسسات مالية كبرى والمحافظ العقارية التابعة لها، لتؤكد بذلك فرص الاستثمار الجاذبة والتي تفضلها هذه المؤسسات.

وحدد محمد بن غاطي، عاملي جذب توفرهما شركته للمستثمر، أولهما العائد الإيجاري المضمون بسبب مواقع المشاريع وجودة البنايات التي تشيدها، أما العامل الثاني "القيمة مقابل الاستثمار" بسبب الخصومات والأسعار والتي تكون معقولة للسوق.

وكشف أن "بن غاطي" للتطوير العقاري تأسست على أسس فنية تستهدف من خلالها تغيير مفهوم العقار في المنطقة ككل ليكون هناك نظرة فنية أكثر من كونها استثمارية فقط. وتابع بقوله: "تميزنا باللون البرتقالي وركزنا على فن وعمارة ليميز كل بنايات بن غاطي".

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي"، بأن استراتيجية الشركة تركز على اختيار أفضل المواقع لتأسيس مشروعاتها، بجانب تركيزها على استقطاب فئات الطبقة الوسطى وهي أكبر فئة موجودة في السوق العقاري، بجانب الالتزام بتوفير العقارات بالجودة العالية والأسعار المعقولة والتسليم في الوقت المحدد.

ويوفر مشروع "ميلينيوم بن غاطي ريزدنسز"، الحائز على العديد من الجوائز، مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية ومرافق الاستجمام التي تضمن نمط حياة فاخر، ويوفر المبنى إطلالات مباشرة على "قناة دبي المائية" و"دبي سكايلاين".

ويتميز المشروع بخصائص ووسائل راحة، مثل خدمات استقبال ومساعدة برفاهية فندقية، وخدمات صيانة 24/‏‏‏‏‏‏‏7، وتسهيل خدمات التنظيف، وتزويد الطعام، وغسل الملابس.

ويعتبر موقع "ميلينيوم ريزيدنسز" من العوامل الرئيسية لنجاح المشروع حيث يقع على بعد دقائق من أبرز الوجهات والمعالم الرئيسية للمدينة مثل (دبي داون تاون، دبي مول، مركز دبي المالي العالمي، ميدان، خور دبي، مطار دبي الدولي، شاطئ كايت بيتش، مول الإمارات، نخلة جميرا، مرسى دبي).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز