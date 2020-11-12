42 مليون درهم أرباح "البحيرة للتأمين" في الربع الثالث 2020

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين، نتائج فنية جيدة خلال الربع الثالث من عام 2020 على الرغم من المطالبات التي تكبدتها الشركة خلال الربع الأول جراء الأضرار التي لحقت بالممتلكات والسيارات نتيجة لهطول وتراكم مياه الأمطار التي هطلت على مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي شهدناها خلال الفترة المنصرمة من هذا العام.

وبيّن الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة بأن الأقساط المكتتبة بلغت 693 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2020 مقابل 644 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2019. بلغت أرباح عمليات التأمين لنهاية الربع الثالث من هذا العام 30.7 مليون درهم مقارنة بـ 22 مليون درهم نهاية الربع الثالث 2019 وبلغ صافي مجموع الأرباح 42 مليون درهم لنهاية الربع الثالث 2020 مقارنة بـ 33 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 692 مليون درهم في 30 سبتمبر 2020 مقابل 654 مليون درهم في 31 ديسمبر 2019.

كما بلغت موجودات الشركة 2.235 مليار درهم في 30 سبتمبر 2020 مقابل 2.01 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019.



وتحرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادىء وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملاءها على حدٍ سواء.

وتقوم الشركة بإتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والإستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز