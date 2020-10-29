معرض عقاري في مدينة العين لتسويق مشروعات "بن غاطي"

المصدر: دبي - البيان

تنظم شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات، معرضها العقاري الخاص في مدينة العين، بالتعاون مع شركة “بن غاطي" للتطوير العقاري، وذلك بهدف التسويق لمشروعاتها وخصوصاً على مشروعي "بن غاطي افينيو"، و"ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز".

وتنطلق فعاليات المعرض غداً الجمعة في "العين مول"، اعتباراً من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء ويستمر لمدة شهر.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن هذا المعرض يأتي ضمن الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، حيث بات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وتابع الزرعوني: "تعمل (دبليو كابيتال) على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولاً إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة".

وأضاف بقوله: "المعرض الحالي يمتد لمدة شهر وسيكون حصراً على جميع مشروعات شركات بن غاطي على أن يكون التركيز على مشروعي "بن غاطي افينيو"، و"ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز".

وأوضح أنه تم الاتفاق مؤخراً مع "بن غاطي" للتطوير العقاري على تسويق مشروع "بن غاطي أفينيو" الذي يقع في منطقة الجداف في مدينة دبي الطبية.

وأضاف الزرعوني، أنه سيتم تقديم خصماً خاصاً خلال المعرض بنسبة 25% على سعر الوحدة السكنية، مضيفا أن شراء العقار خلال المعرض سيتيح للمشتري الدخول في سحب على سيارة "نيسان باترول 2020".

وأشار الزرعوني إلى أن شركة "بن غاطي" واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات وإمارة دبي في ظل نسب التزام عالية بمواعيد التسليم، مضيفا أن "بن غاطي" أطلقت منذ عام 2015 نحو 40 مشروعا تم تسليم منها نحو 35 مشروعا خلال خمس سنوات.

وتدير "بن غاطي"، ذراع التطوير العقاري في الشركة الأم "بن غاطي القابضة"، حالياً أكثر من 40 مشروعا بقيمة تزيد على 3.5 مليارات درهم في أنحاء جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدةً بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم.

وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، ومرسى دبي، ودائرة قرية جميرا، وليوان، ومجمع دبي لاند ريزيدنس، بالإضافة إلى مشروع تجاري ضخم في دبي يغطي مساحة مليون قدم مربع. وتمتلك خططاً جريئة للتوسع في لسنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

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