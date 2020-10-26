"الاتحاد العقارية" تسدد 70 مليون درهم ضمن اتفاقية إعادة هيكلة الديون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، اليوم عن إتمام عملية سداد بقيمة 70 مليون درهم لصالح أكبر دائن لها بنجاح.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في بيان لها، إن هذه الدفعة تأتي تطبيقا لخطة شاملة لإعادة هيكلة الديون التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي بهدف تحسين التدفقات النقدية للمجموعة وتعزيز مكانة الشركة وثقتها الائتمانية أمام القطاع المصرفي.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة، إن التنفيذ الناجح لبرنامج إعادة هيكلة الديون الشامل لدينا أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف التمويل بلغ ما نسبته 35% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النتائج القوية التي تم الاعلان عنها مؤخراً، مؤكداً التزام إدارة الشركة بمواصلة المضي قدماً في هذا الزخم الإيجابي.

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