للمرة الثانية.. تأجيل اجتماع مجلس إدارة"أرابتك" لمناقشة خطة التصفية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارتها الذي كان مقرراً عقده اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل 28 أكتوبر 2020.

ولم تذكر الشركة في افصاحها لسوق دبي المالي، أسباب تأجيل الاجتماع الذي يعتبر الثاني على التوالي، حيث تم تأجيله سابقاً من يوم الإثنين الماضي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

وكان مجلس إدارة الشركة ناقش القرارات والإجراءات المتخذة للمضي قدماً في خطة التصفية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 8 أكتوبر الجاري.

وصوت مساهمو "أرابتك" في اجتماع العمومية أواخر سبتمبر الماضي لصالح حل الشركة نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

والقرار الذي تم التصويت عليه جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز".

ويمنح القرار مجلس الإدارة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.

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