شعاع كابيتال تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة 150 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "شعاع كابيتال"، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن نجاحها في إتمام عملية تسعير سندات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع تسعيرها بمعدل فائدة 7.5%.

وستكون أول عملية إصدار لسندات عالية الربحية تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ظهور "كوفيد - 19" في مارس 2020.

وشهدت السندات إقبالاً واسعاً من المؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وغيرها. على أن يتم إدراجها بسوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بحلول 28 أكتوبر 2020 (أو قريباً من ذلك).

وبهذه المناسبة؛ قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال: "واصلت شعاع إحراز تقدم ملحوظ في نهجنا الهادف لتحقيق القيمة رغم التحديات الناجمة عن تفشي جائحة (كوفيد-19)، فقد أطلقنا مؤخراً عدداً من الصناديق الجديدة في السوق في مجال إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، فضلاً عن تحقيق مساعينا لتركيز أعمالنا على العائدات المتكررة والأعمال ذات الاحتياجات المنخفضة من حيث الإنفاق الرأسمالي. وقد تجلى نجاحنا من خلال مستويات الطلب العالية على هذه السندات، وجودة سجل الاكتتاب المتنوع الذي تم تكوينه".

من جانبه، قال يواكيم مولر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وادارة المخاطر لشركة شعاع كابيتال: "وضعنا خارطة طريق واضحة لضمان النمو المستقبلي لشركة شعاع، إلى جانب اتباع سياسة حوكمة صارمة، والالتزام بتعزيز ميزانيتنا العمومية. وتشكل هذه الجوانب بمجملها عاملاً تنافسياً قوياً للمستثمرين، فضلاً عن مساهمتها في نجاح إصدار السندات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم طموحاتنا ويعزز قدراتنا المالية مستقبلاً".

وستشهد عملية الإصدار هذه طرح شعاع سندات بكامل القيمة التي وافق عليها المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 14 أكتوبر 2020، والبالغة 150 مليون دولار.

وتمت الصفقة بقيادة بنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين. عمل كل من بنك الشارقة والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اكتتاب مشتركين.

عملت شركة سايمونز وسايمونز كمستشار قانوني لشعاع، فيما عملت شركة دانتونز وشركائها كمستشار قانوني للمنسقين العالميين والمديرين الرئيسيين المشتركين.

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