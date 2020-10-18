شراكة بين "800 تيك" و"إي موفرز"

المصدر: دبي - البيان

عقدت شركة "800 تيك"، التابعة لمجموعة "التزام لإدارة الأصول" ومزود خدمات الصيانة التخصصية للمنازل والمكاتب ومتاجر التجزئة، شراكة استراتيجية جديدة مع "إي موفرز" المتخصصة في خدمات النقل الاحترافية، في سبيل ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة أثناء عمليات النقل من منزل إلى آخر في ظل انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد.

ويمثل التعاون الجديد استكمالاً للجهود الحثيثة التي تبذلها "800 تيك" من أجل تعزيز صحة وسلامة وأمن السكان والزوار في المشاريع التي تخدمها، وذلك في إطار خطتها الاستباقية للاستجابة بفعالية لأزمة "كورونا" العالمية.

وبموجب التعاون الجديد، الذي يتمحور بالدرجة الأولى حول الحفاظ على صحة وسلامة المستأجرين والموظفين على حد سواء، اتفق الطرفان على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للمستأجرين أثناء الانتقال من وإلى مكان إقامتهم أو مكاتبهم. وتلتزم "800 تيك" من جانبها تدريب موظفيها، بمن فيهم عمال الصيانة، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الأقنعة والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي خلال عملية النقل، وذلك تماشياً مع بروتوكول تقديم الخدمات الذي تنتهجه الشركة. كما ستقوم "800 تيك" بالمساعدة على عملية الحصول على التصاريح الأمنية المطلوبة إذا كان بإمكان المستأجرين توفير تصريح الدخول والخروج، إضافة إلى عقد الاجتماعات الافتراضية المطلوبة في حال الحاجة إلى المزيد من التقييم.

وقال علاء الخريشا، مدير عام "800 تيك": ندرك تماماً أهمية مراقبة كافة التدابير اللازمة لمنع حدوث أي إصابة أو عدوى لدينا، ما يدفعنا إلى تدريب وتأهيل وإعداد فريق عملنا بالشكل الأمثل للقيام بالمهام الموكلة إليه وفق أعلى معايير الجودة والتميّز، ومن دون المساس بالصحة والسلامة العامة. ونتفهم جيداً مخاوف المستأجرين خلال الأزمة العالمية الحالية، حيث يعيشون حالة من التردد والقلق من المضي قدماً في مخططاتهم، ولذا فإننا ملتزمون بذل قصارى جهودنا لتقديم الدعم اللازم لهم والحفاظ على سلامتهم وسلامة موظفينا في آن معاً. ويسعدنا الدخول في شراكة استراتيجية مثمرة مع "إي موفرز" لإرساء دعائم متينة للحفاظ على الصحة العامة.

وباعتبارها إحدى أبرز شركات الصيانة المتخصصة في الإمارات، تُقدّم "800 تيك" مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة للمجتمعات والقطاعات السكنية، إلى جانب خدمات التنظيف والتعقيم بإشراف فريق مؤهل وحاصل على شهادات دولية معتمدة من "المعهد البريطاني لعلوم التنظيف".

ومنذ بداية أزمة "كوفيد 19"، اتخذت "800 تيك" سلسلة من الإجراءات الرئيسة على المستوى المؤسسي، شملت فحص درجة الحرارة للجميع عند البوابة الأمنية، وتوزيع معقمات اليدين وأقنعة الوجه للموظفين؛ وتحديد أجنحة الحجر الصحي والعزل ضمن أماكن إقامة الموظفين في أبوظبي، حيث تمّ وضع لافتات توعية تتضمن الإرشادات الاحترازية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة الوباء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز