شبكة الأعمال "بي إن آي" و"زوهو" يتعاونان لتمكين الشركات الإماراتية رقمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "زوهو"، الشركة المتخصصة في التكنولوجيا، ومقرها دبي، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شبكة الأعمال الدولية "بي إن آي" (BNI) في الإمارات، لدعم الشركات المحلية في رحلتهم للتحول الرقمي.

جاء الإعلان عن المبادرة خلال حدث افتراضي عقدته الشبكة على مدار 3 أيام، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

ومؤسسة "بي إن آي" هي شبكة عالمية متخصصة بتوطيد علاقات الأعمال، وتعد واحدة من أكبر المؤسسات العالمية التي تختص باستقطاب الشراكات.

وبهذه المناسبة، قال "شريدار فيمبو"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "زوهو": "إن خطة التحول الرقمي الذكية التي يمكنها الارتقاء بعمليات الشركات الجوهرية بشكل استراتيجي أصبحت ركيزة لا غنى عنها لاستمرارية الأعمال اليوم، بصرف النظر عن حجم المؤسسة. حيث يعزز التبنّي الرقمي، عندما يُنفذ بشكل مناسب، من قدرات الشركات على مختلف الأصعدة مثل تبسيط العمليات، وتعزيز تعاون الموظفين والتواصل الفعّال مع العملاء.

وأضاف: "من خلال مبادرتنا المشتركة مع مؤسسة (بي إن آي) في الإمارات، فإننا نؤمن بأننا قادرين على إنشاء منصة تمكّن أصحاب الشركات المحلية من الالتقاء مع الخبراء في هذا المجال والإطلاع على تجربتهم في التحول الرقمي، والانتقال في نهاية المطاف إلى نظام تشغيل رقمي متكامل باستخدام حزمة تطبيقات منصة زوهو وان".

وتعقيباً على الشراكة، صرّح "بيجاي راجنيكانت شاه"، المدير المحلي لمؤسسة "بي إن آي" في الإمارات: "تستفيد مؤسسة (بي إن آي) في الإمارات من قائمة أعضائها البالغ عددهم 270 ألفاً في 70 دولة لقيادة حركة عالمية من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على استئناف أنشطتها والعودة إلى مسار النمو. ومن شأن هذه الشراكة مع زوهو أن تبرهن على قيمنا الأساسية المتمثلة في دعم قطاع الأعمال الصغيرة من خلال التعاون".

وبصفتها الشريك التكنولوجي لشبكة "بي إن آي" في الإمارات، تتيح "زوهو" للشركات المحلية وصولاً سهلاً لأدوات وتقنيات مؤسسية فعالة بأسعار معقولة بهدف مساعدتهم رقمياً على الارتقاء بعملياتهم التشغيلية.

ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لأعضاء شبكة "بي إن آي" الاستفادة من الوصول إلى منصة "زوهو وان"، نظام التشغيل الخاص بالشركات، الذي يتضمن أكثر من 45 تطبيقاً على الانترنت والهواتف المحمولة لأقسام المبيعات، والتسويق، والشؤون المالية، والموارد البشرية، وعمليات المكاتب الخلفية، والمدمجة كلها في منصة واحدة ومتداخلة بقوة باستخدام آليات التكامل والخدمات.

ويتيح ذلك لأصحاب الشركات الاستفادة من منصة "زوهو وان" القابلة للتعديل بالكامل والمبنية على التخزين السحابي لإدارة عمليات الشركة برمتها من أي مكان من خلال منصة واحدة، دون القلق حيال مخازن البيانات أو دمج تطبيقات متباينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز